Нардеп: Из-за роста тарифов власть недополучит в бюджет больше, чем планировала получить

Ежемесячные повышения тарифов в условиях катастрофического обеднения людей приведут к валу неплатежей, в результате которых власть недополучит в бюджет больше, чем планировала получить.

Об этом сказал народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Папиев, комментируя решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифа на холодную воду от 5 до 50%.

«Каждый месяц мы сталкиваемся с очередным повышением тарифов. У нас уже несколько раз дорожало электричество, отопление, горячая вода. 16 июня мы узнали очередную «приятную» новость – подорожала холодная вода. Власть пытается ободрать каждого украинца как липку, чтобы наполнить бюджет. Но она не понимает, что если у людей нет денег даже на еду и лекарства, то им не из чего будет платить за «коммуналку». В итоге, бюджет недополучит больше, чем он бы получил при старых тарифах», — сказал Папиев.

По словам народного депутата, Украину ожидает вал неплатежей и рост задолженности населения перед теплокоммунэнерго. Он напомнил, что только по состоянию на весну этого года долг за коммунальные услуги по Украине составляет почти 11 миллиардов гривен. «Что будет осенью, когда придут новые счета за отопление – страшно и подумать», — сказал политик. Он также подчеркнул, что в результате всех повышений житель однокомнатной «гостинки» должен будет заплатить за услуги ЖКХ 1561 грн. «Эта цифра — больше, чем прожиточный минимум! Чем думает Кабмин, который утверждает эти показатели?» — отметил народный депутат.

По его мнению, неспособность населения оплачивать тепло, свет и воду, вынудить поставщиков этих услуг просто прекратить их подачу. «Мы рискуем получить не только веерные отключение света, но также и тепла, и воды. Холодная зима без света, горячей воды и тепла может стать реальностью», — сказал Михаил Папиев.

В этой ситуации единственным выходом должна стать немедленная отмена всех повышений тарифов на жилкомуслуги, подчеркнул политик. «Пора прекращать грабить людей! Оппозиционный блок требует немедленно отменить постановления Яценюка и Гройсмана о повышениях расценок на жилкомуслуги и впредь повышать их только в том случае, когда будут повышены доходы населения и люди смогут оплачивать платежки», — подчеркнул политик.