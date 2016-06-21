Гройсман: Украина в этом году получит от МВФ $1,7 миллиарда

Общая сумма кредитных средств, которые Украина планирует получить от Международного валютного фонда(МВФ) в 2016 году, составляет 1,7 млрд долл.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с МВФ рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Суммарный транш 2016 года должен составить 1,7 млрд долларов», — сказал он.

По его словам, министр финансов Александр Данилюк, который находится с визитом в Канаде и вскоре вернется в Украину, проинформирует,какие вопросы сотрудничества с МВФ уже согласованы, а какие еще нужно согласовать. Вместе с тем премьер подчеркнул, что получение кредитов от МВФ в настоящее время являются вынужденным шагом.

«Для меня очень важно, что Украина стала экономически независимой. Мы не можем жить на постоянных пособиях и траншах… Привлечения средств МВФ — это вынужденное средство для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность и провести реформы», — подчеркнул Гройсман.