ЕБРР — В Украине падение экономики не является критическим — 4,5%

К концу года экономика может упасть до 5,5%, однако прогнозы ЕБРР оптимистичные: в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться

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В Европейском банке реконструкции и развития отмечают, что падение экономики в Украине составляет около 4,5%, и это не является критическим показателем. Об этом заявила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме, сообщает «Укринформ».

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«Пока что, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы — оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развития», — сказала Новикова.

Она обратила внимание на тот факт, что под влиянием пандемии экономическая ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Британия или Германия.

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Официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября, когда состоится собрание акционеров, где будут присутствовать и представители Украины.

Напомним, в августе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале этого года.

Как сообщалось ранее, реальный ВВП во II квартале 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2019 — на 11,4%.





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