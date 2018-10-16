ЕБРР назначил нового директора по делам Украины

К выполнению обязанностей Патроне приступит 1 ноября.

Новым директором Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе и на Кавказе стал Маттео Патроне, который до этого отвечал за Румынию и Болгарию.

Офис Патроне будет в Киеве. Он будет отвечать за операции и привлечение банка в Украине, Беларуси, Молдове, Армении, Азербайджане и Грузии. Об этом сообщили в ЕБРР, который является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины.

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Совокупные инвестиции ЕБРР в шесть стран сегодня составляют почти 24 млрд евро на всех секторах их экономик.

До этого киевский офис возглавлял Фрэнсис Малиге. Его назначили директором финансовыми учреждениями в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

«Я оставлю Украину, но Украина не оставит меня — у вас есть новый друг в Лондоне! Присоединяйтесь ко мне, приветствуя Маттео в Киеве. Я с нетерпением жду его введения в должность в ближайшие недели», — написал Малиге в Facebook.

«Моя приоритетная задача — создать условия для того, чтобы наши сильные местные команды могли опираться на это и расширять дальше. Эти потребности огромны, и наше предложение является привлекательным. Наша цель — продолжать способствовать конкурентоспособности местных экономик, когда они двигаются ближе к Европе», — сказал Патроне.

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Патроне – гражданин Италии, присоединился к ЕБРР в 2008 году в Лондоне как член корпоративной команды акций после успешной карьеры в частном секторе. В 2012-м его назначили директором банка в Сербии, в 2015-м — региональным директором по делам Румынии и Болгарии. За время своего существования банк вложил больше 2 млрд евро в обе страны. Патроне начнет работу в Киеве 1 ноября 2018 года.

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Первый транш Украина может получить уже этой осенью, после того, как решение Еврокомиссии и Европарламента окончательно утвердит Европейский Совет. Ранее западные партнеры Украины — МВФ, ЕС, США и Всемирный банк — заморозили кредитование и финансовую помощь Украине из-за промедления с принятием закона о создании Антикоррупционного суда.





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