E-commerce: Китай задает моду, Россия примеряет успешный опыт

Алексей Макаров, председатель совета директоров компании АТОЛ.

Китай амбициозно задает тренды в e-commerce. Аналитики исследовательской компании Forrester в своем последнем отчете «Электронная коммерция в Китае: тенденции и перспективы для крупнейшего рынка eCommerce» заявляют, что китайский рынок интернет-торговли к 2022 году дорастет до 1,8 трлн долларов США, а рынок Соединенных Штатов Америки – лишь 713 млрд долларов США. Китай – страна, за которой наблюдают во всем мире и у которой все чаще перенимают успешные бизнес-модели.

Главное влияние на e-commerce и на мировое сообщество в целом оказывают такие китайские гиганты, как Alibaba и WeChat. Более трех четвертей (76%) покупок в электронной коммерции в Китае осуществляются посредством мобильных платежей. Большинство пользователей предпочитают онлайн-шопинг с помощью платежной системы Alipay, которая принадлежит Alibaba. Другие совершают покупки через платежный сервис WeChat Pay – еще одного гиганта Поднебесной.

WeChat – китайский феномен – это соцсети, мессенджер и интернет-магазин с почти миллиардной пользовательской аудиторией. Платформа раскрыла возможности мобильно-ориентированного подхода к порталам, соцсетям и брендам. По всему миру бизнес и разного рода стартапы пытаются скопировать эту модель или, по крайней мере, с помощью нее пересмотреть свою собственную, чтобы идти в ногу со временем и с мобильными технологиями. Россия не стала исключением и постепенно перенимает опыт своего соседа.

В июне этого года ВКонтакте запустил свою собственную систему платежей – VK Pay. Сервис уже доступен пользователям соцсети, «привязавшим» к нему банковские карты. Сегодня предложение ориентировано только на малый бизнес и частных лиц, поскольку вывод дохода с продаж ограничен лимитом 200 тысяч рублей в месяц и возможен только на банковскую карту. Но это только начало, со временем создадут схему работы с крупными клиентами. Цель VK на сегодня – оборот в 100 млрд руб. в год.

Однако, даже с учетом общего тренда на наращивание объемов e-commerce, Россия пока делает лишь первые шаги на пути к цивилизованному ведению бизнеса в Интернете.

Например, предприниматели, занятые в сфере интернет-торговли, крайне неохотно выходят из тени и приводят свой бизнес в соответствие с законом 54-ФЗ. Этот закон обязывает малые предприятия и индивидуальных предпринимателей вести кассовые расчеты с покупателем и отправлять электронный чек одновременно и клиенту, и в ФНС. С июля 2018 года требование распространяется на ИП, которые предлагают товары или услуги и имеют наемных работников в штате. С июля 2019-го – на те же категории, но без наемных работников. Кроме того, готовится пилот проекта по которому обяжут и самозанятых граждан перейти в правовое поле.

При этом есть несколько простых способов начать соответствовать требованиям закона максимально быстро и не очень затратно: можно арендовать онлайн-кассу – такую услугу оказывает специальный сервис. Также можно модернизировать кассу для офлайн-торговли под онлайн-продажи и интегрировать это устройство с сайтом и, наконец, заключить соглашение с так называемым платежным сервисом вроде «Робочеки» от Robokassa, который будет принимать деньги, информировать, получен ли платеж; создавать онлайн-чеки, отправлять их покупателям и через оператора фискальных данных – налоговой. Для самозанятых граждан уже специально разрабатывается мобильное приложение, которое позволит без лишних хлопот соответствовать всем требованиям законодательства.

Несмотря на то, что сейчас новшества в законодательстве кажутся предпринимателям лишь препятствием на пути развития e-commerce в России, на деле – это решение, которое с помощью новых технологий приведет к созданию единых стандартов торговли, развитию электронного документооборота и прозрачности для всех участников рынка в e-commerce России. Это постепенно выведет сегмент на кардинально новый уровень.





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