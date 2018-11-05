E-Commerce Day 2018: предпринимателей обучат вести бизнес через интернет



В Узбекистане состоится первая конференция, посвященная электронной коммерции. Мероприятия E-Commerce Day 2018 пройдут в столичной гостинице Windham Tashkent 6-7 ноября.

Кроме предпринимателей, на конференцию приглашены провайдеры услуг интернет-торговли (курьерские службы, бухгалтерия, финансовые услуги), ритейла и электронной торговли, розничных услуг (магазины, интернет-магазины) и представители компаний, занимающихся инжинирингом, разработкой сайтов и программного обеспечения.

Организатор E-Commerce Day — Ассоциация электронной коммерции при поддержке Центра развития системы «Электронное правительство».

На конференции выступят эксперты по электронной коммерции: А. Иванов (президент Национальной ассоциации дистанционной торговли России и других стран), Л. Зондберг (коммерческий директор DPD, крупнейшего в России оператора экспресс-доставки и логистики), Д. Григорьев (директор по развитию Wunder Digital Agency) и другие специалисты.

Среди заявленных тем – анализ финансового и банковского сектора в Узбекистане, развитие в стране электронной коммерции, продажи товаров местных производителей через интернет.

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