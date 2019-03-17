Джозеф Любин: Блокчейн спровоцирует рост мировой экономики — LetKnow.News — Все о криптовалютах и блокчейне

В ближайшие 10-20 лет мировая экономика вырастет в 10 раз благодаря внедрению блокчейна. Об этом заявил сооснователь Ethereum Джозеф Любин.
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Любин отметил, что сегодня большинство «нормальных» людей блокчейном не пользуется, проведя параллель с электронной почтой, которая в первые годы своего существования тоже не имела особой популярности.
Он также обратился к теме разработки Ethereum 2.0. По словам Любина, обновлённая версия Ethereum будет лишена множества недостатков, которые есть в существующей сегодня версии протокола и в биткоине.
«Биткоину и в настоящее время Ethereum требуется специализированное оборудование, которые сжигает большие объёмы электроэнергии, только для того, чтобы обеспечивать синхронизацию в сети. Через 18 месяцев c Ethereum 2.0 у нас будет гораздо более мощная и масштабируемая система, которой будет требоваться во много раз меньше энергии», — заявил он.
Напомним, Джозеф Любин считает, что блокчейн может помочь художникам и журналистам.
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