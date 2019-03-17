Джозеф Любин: Блокчейн спровоцирует рост мировой экономики — LetKnow.News — Все о криптовалютах и блокчейне

В ближайшие 10-20 лет мировая экономика вырастет в 10 раз благодаря внедрению блокчейна. Об этом заявил сооснователь Ethereum Джозеф Любин.

По теме:

Джозеф Любин присоединился к бирже ErisX





Любин отметил, что сегодня большинство «нормальных» людей блокчейном не пользуется, проведя параллель с электронной почтой, которая в первые годы своего существования тоже не имела особой популярности.

Он также обратился к теме разработки Ethereum 2.0. По словам Любина, обновлённая версия Ethereum будет лишена множества недостатков, которые есть в существующей сегодня версии протокола и в биткоине.





«Биткоину и в настоящее время Ethereum требуется специализированное оборудование, которые сжигает большие объёмы электроэнергии, только для того, чтобы обеспечивать синхронизацию в сети. Через 18 месяцев c Ethereum 2.0 у нас будет гораздо более мощная и масштабируемая система, которой будет требоваться во много раз меньше энергии», — заявил он.











Напомним, Джозеф Любин считает, что блокчейн может помочь художникам и журналистам.

оценка материала:

12345

Подписывайтесь на обновления





Источник