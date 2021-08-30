Джон Нэш и идеальные деньги

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Позднее Джон Нэш написал лекцию об идеальных деньгах, с которой выступал в разных странах (включая Казахстан – на одном из АЭФ). Основной аргумент этой работы направлен против Кейнса и «школы мысли», которая считает, что «меньше – это больше» или что «плохие деньги лучше хороших».

Нэш утверждает, что иметь хорошие деньги столь же важно, как иметь хорошую воду, поскольку они позволяют обмениваться пользой. Хотя из-за ложных предубеждений это считается не таким значимым, как иметь хорошие воду, связь или электричество, потому что деньги ассоциируются с ростовщичеством, алчностью. Между тем именно сбережения являются источником инвестиций и благотворительности.

В контексте теории игр деньги осуществляют трансферт пользы, но сами по себе бесполезны. Они позволяют увеличивать производительность путем разделения труда и специализации. Деньги должны быть подобны смазке, облегчающей взаимодействие всех частей общественного механизма.

Путем рассуждений Нэш пришел к выводу, что идеальные деньги вообще не должны обесцениваться. Он сравнил политику правительств, девальвирующих свои валюты путем проведения инфляционной политики центрального банка, с большевиками, которые обещают лучшее устройство общества, чем построенное на уважении частной собственности. Именно такая политика ведется в демократических странах, хотя там не было социалистических революций и они никогда официально не следовали идеологии Маркса и Энгельса. Инфляция или создание необеспеченных денег – это перераспределение благ, противоречащее классической концепции Адама Смита и Жана Батиста Сея, согласно которой количество денег всегда достаточно и равно спросу на них, возникающему при создании товаров и услуг.

Деньги – это монетарный эквивалент рынка, где цены всех услуг, товаров и активов, выраженные через него, показывают, какую долю они составляют от общего богатства. В идеале обменная стоимость денег эквивалентна полезной стоимости всех товарных и финансовых инструментов в виде денежных потоков, которые они генерируют. Вся мировая экономика инвестирует этот объем денег и извлекает из этого полезную стоимость в виде потребления и приращения капитала.

Стоимость любого товара или актива субъективно всегда снижается обратно пропорционально его количеству. Производство и рост объема товаров и услуг в мире равноценны приращению количества денег. Неправильно таргетировать их с индексом цен произвольной товарной корзины. Идеальные деньги как монетарный эквивалент всей полезной стоимости должны быть связаны со средневзвешенной ценой всех мировых ценностей и финансовых инструментов.

Например, объем золота в мире растет со скоростью 2–4% в год. С такой же примерной скоростью растет и население Земли. Если ставка всех инвестиций и цен будет привязана к этой скорости, то она обеспечит и стабильность цен, и более эффективный и социально справедливый обмен благами.

Общая полезность ресурсов конечна и со временем, по мере их исчерпания, стремится к своей естественной границе. Она имеет вид известной нелинейной функции знания с постоянной ставкой роста, которая служит асимптотическим пределом стремления суммарной пользы, которую человечество способно извлечь из использования природных ресурсов планеты.

Отсутствие здравого монетарного стандарта сходно с ненадлежащим предоставлением базовых коммунальных услуг. Именно этим мы обязаны отставанию доходов населения, несмотря на постоянный рост производительности.





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