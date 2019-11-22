Джокер притворился чиновником ОПУ и пообщался с насильником Иванисовым (ФОТО). Новости политики

Пранкер «Джокер» пообщался с народным депутатом Романом Иванисовым, который сидел за изнасилование

Переписку он выложил на своем Telegram-канале, передает «ДС».

«Джокер» решил якобы «подбодрить» Иванисова. На этот раз он говорил от имени высокопоставленного чиновника из Офиса президента.

«Этот депутат вместе с друзьями изнасиловал малолетнюю девочку. Согласно приговору суда, он значится как организатор, то есть выступал паровозом. Получил всего 3,5 года и был помилован президентом Кучмой по просьбе его влиятельного отца. Теперь он лицо новой власти и не собирается с ней идти. Он решил договариваться и оставаться у власти. А я решил «подбодрить» этого подонка и пообщался с ним час назад от имени высокопоставленного чиновника из АП», — говорится в сообщении.

Иванисов пока переписку не подтвердил.

Напомним, в 90-х годах Роман Иванисов отсидел за групповое изнасилование. При этом он получил помилование от второго президента Украины Леонида Кучмы. Арахамия заявил, что Иванисов должен сдать мандат.

Как сообщала «ДС», Джокером себя называет таинственный пранкер, который появился в информационном пространстве в конце октября. От имени генерального прокурора Руслана Рябошапки он вел переписку в мессенджере WhatsApp c народными депутатами от фракции «Слуга народа» Богданом Яременко, Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко.

Также он пообщался с заместительнецей министра инфраструктуры Александрой Клитиной и мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.

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