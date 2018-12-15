Джемилев обсудил с главой МИД Турции освобождение политзаключенных крымских татар — Деловая столица

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу

Об этом Джемилев написал на своей странице в Фейсбуке, передает «ДС».

Он также уточнил, что глава МИД Турции подчеркнул четкую позицию в поддержке кримськотатарсього народа. Стороны обсудили нарушение прав человека на территории оккупированного Крыма.

По словам Джемилева, в рамках 18-го Дохийского международного форума должен встретиться с рядом политиков и лидеров мнений, чтобы обсудить вопрос аннексированного Крыму.

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