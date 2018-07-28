Дыра в бюджете Украины: назван пугающий размер

В Госказначействе сообщили о размере бюджетного дефицита

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия составил 9,78 млрд гривен.

В Государственной казначейской службе отмечают, что в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.

Кроме того, сообщается, что общий фонд бюджета за полгода сведен с дефицитом 12,98 млрд гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 1,7 млрд гривен.

С учетом ранее обнародованных данных, в июне госбюджет был сведен с дефицитом 0,58 млрд гривен, однако по общему фонду был зафиксирован профицит около 1,22 млрд гривен.

Дефицит госбюджета негативно влияет на экономику, публичные финансы, а также сказывается на работе Пенсионного фонда. И хотя нынешние проблемы с пенсиями пытаются привязать к кассовых разрывов, на самом деле есть другие причины, связанные прежде всего с «дырой» в бюджете.

«В реальности все гораздо серьезнее, и это показывает картинку, что будет в Украине уже совсем скоро. У нас слабая экономика Европы, ВВП на душу населения по результатам этого года будет на уровне 2,5 тыс долларов. Это ниже, чем в Молдавии и Белоруссии, и практически в 4 раза ниже, чем в России, практически в 5 раз ниже, чем в Польше», — рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

экономика,

Проблемы Пенсионного фонда будут накапливаться и Украина никогда не сможет решить их в рамках существующих координат. Для этого нужны будут деньги из госбюджета, чтобы профинансировать дыру Пенсионного фонда. А госбюджет и без того скудный.

Напомним, бюджет Украины под угрозой, назревает дефолт. В I полугодии 2018 г., впервые после 2015-го, Украина столкнулась с серьезными трудностями с выполнением бюджета и осуществлением плановых выплат в счет погашения и обслуживания внешнего долга. Так, в текущем году государство должно выплатить около 6,5 млрд. долл., а в 2019-м — 6,3 млрд.

Об этом сообщила Татьяна Богдан, доктор экономических наук, зав.отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра «Оптима». По ее словам, согласно первоначальным планам Правительства, для рефинансирования таких выплат в 2018 году Минфин и НБУ намерены привлечь около 6 млрд долл. внешнего финансирования, включая транши кредита МВФ, поступления от еврооблигаций, макрофинансовой помощи ЕС и займов Мирового банка.

Как сообщала Politeka, «благодаря» контрабанде Государственный бюджет Украины недополучает миллиарды гривен.

Также Politeka писала, что в НБУ обвинили в росте цен украинцев.

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