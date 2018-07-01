Движение вниз: почему Ассоциация с ЕС убивает экономику Украины

Непредвзятый анализ показывает: за это время страна не смогла компенсировать должным образом потери от развязанной Киевом торговой войны с Россией, увеличивая дефицит внешнеторгового баланса и сохраняя преимущественно сырьевую структуру экспорта. Украина как поставщик сырья и рабочей силы в ЕС Согласно подсчетам, приведенным экономическим экспертом Виктором Скаршевским в эфире телеканала «112.Украина» доля Украины в экспорте и импорте стран Евросоюза составляет всего-навсего 1% — в районе статистической погрешности, а доля ЕС в украинском экспорте-импорте — более 40%. Он подчеркнул незначительность прироста экспорта в ЕС, который составил 700 млн долларов в 2017 году по сравнению с 2013 годом. В то же время потери от сокращения экспорта в СНГ (включая Россию) составили 15,2 млд долларов. Порошенко повысил пошлины на экспорт металлолома

«Компенсация потерь в размере менее 5% — это не компенсация и даже не утешительный приз. Более того, сократился также экспорт в другие регионы мира — в Азию на $3,9 млрд, в Африку — на $1,2 млрд и в Америку — $1 млрд», — указывает Скаршевский. Что касается структуры экспортируемых товаров, то она, как и ранее, остается сырьевой, а торговля является неравноправной, ибо ЕС квотирует 36 товаров украинского экспорта, Украина всего 3 — мясо свинины, птицы и сахар.

«Основные экспортные поставки в страны ЕС — это кукуруза, подсолнечное масло, руда и семечки рапса. Доля машиностроения в экспорте продукции в 2017 — 5% и продолжает сокращаться. В 2012-м (до введения Соглашения о Зоне свободной торговли с ЕС) доля машиностроения составляла 8%. Украина экспортирует сырьевые товары с низкой добавочной стоимостью, а импортирует товары с высокой добавочной стоимостью. Соглашение о Зоне свободной торговли ситуацию не изменило», — подчеркивает эксперт.

Еще одной существенной статьей экспорта в Европу является рабочая сила.

«В 2017 году украинские гастарбайтеры перечислили в Украину из стран Евросоюза $5,7 млрд. На 70% (!) больше, чем в 2015-м. Трудовая миграция нарастает стремительными темпами и имеет все шансы из трудовой миграции превратиться просто в эмиграцию», — заметил Скаршевский.

Еще одним примечательным фактом является то, что, несмотря на многократное сокращение объемов торговли, именно Россия является крупнейшим торговым партнером Украины. «Доля экспорта в Россию в 2017 году составила 9,1% от общего экспорта, а доля импорта из России — 14,5% от общего импорта. В Польшу Украина экспортирует 6,3% от общего экспорта, в Италию — 5,7%, а в Германию — 4,1%», — указывает эксперт. Несвободная торговля в «минус» и потеря российского рынка Адепты «европейского выбора» выдвигали тезис, что свободная торговля с ЕС будет способствовать росту украинской экономики. Мол, продукция украинского сельского хозяйства рекой хлынет на европейский рынок.

Однако, как показала практика, торговля оказалась не совсем свободной: квоты на основные виды украинского продовольственного экспорта оказались слишком малы для того, чтобы объёмы их производства значимо возросли. Фактически такой режим ограниченной свободы дал возможность увеличить свою прибыль некоторым украинским экспортёрам за счёт освобождения от уплаты пошлин — и не более того. В то же время, ограничительные меры, предпринятые в отношении РФ, в частности введение эмбарго на ряд российских товаров и приостановка действия Зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ губительно отразились на общей динамике украинского экспорта.

Если в 2013 году общий объём украинского экспорта составлял $63,3 млрд, то в 2017-м этот показатель снизился на треть — до $43,26 млрд. В 2014-2015 гг. экспорт в Россию сократился на 10 млрд. долл., т.е. в 3 раза (с 14,8 млрд до 4,8 млрд), но сколько-нибудь сопоставимого увеличения поставок в страны ЕС не произошло — в 2014 году он увеличился в сравнении с предыдущим годом лишь на 200 млн долларов, составив 17 млд долларов. Интересно, что в течение 2015 года имел место обвал экспорта в ЕС — 13 млд долларов (против 16,8 в 2013). 2016, явившийся первым годом полноценного функционирования Зоны свободной торговли, лишь углубил тенденцию снижения экспорта и увеличения импорта.

В частности, по сравнению с 2015 годом экспорт товаров из Украины снизился на 4,6% — до 36,363 млрд долл., в то время как импорт вырос на 4,6%, до 39,249 млрд долл. Объем экспорта в Российскую Федерацию снизился на 25,6% — до 3,592 млрд долл., импорта из РФ — на 31,3%, до 5,148 млрд долл. В то же время экспорт в ЕС вырос на 3,7% — до 13,498 млрд долл, а импорт оттуда вырос на 11,8% — до 17,138 млрд долл. А торговый баланс, если исходить из показателей, приведенных Государственной службой статистики, был сведен с профицитом $0,54 млрд. Несколько иную картину дал Нацбанк Украины, который оценивал дефицит внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года на уровне 5,581 млрд долл.

Серьезные негативные изменения имели место в товарной структуре экспорта: все больше значение приобрели сырье, продукция сельского хозяйства и сегментов пищевой промышленности в ущерб товарам с высокой добавленной стоимостью и машинно-технической продукции. В 2017 году негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило $2,63 млрд. Согласно данным Госстата, за 2017 год экспорт товаров составил 43,2666 млрд долл. США, импорт — 49,5985 млрд долл. По сравнению с 2016 годом экспорт увеличился на 19,0% (на 6,9049 млрд долл.), импорт — на 26,4% (на 10,3487 млрд долл.).

Госстат уточняет, что экспорт в стран СНГ увеличился на 9,2% — до $10,65 млрд (в том числе на 26,2% в Россию, составив 4,9 млд) тогда как импорт из них подскочил на 31,2% — до $12,12 млрд. В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта — соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд). В своем выступлении экономический эксперт Виктор Скаршевский резюмировал, что у Украины отрицательное сальдо торговли со странами ЕС на протяжении последних 13 лет.

«Соглашение о Зоне свободной торговли ситуацию не исправило. В 2017 году Украина импортировала из ЕС на 3,3 млрд больше, чем экспортировала. Кстати, с 1999 по 2004 год экспорт в страны ЕС превышал экспорт в СНГ, а сальдо торговли было положительным. При отсутствии Соглашения о Зоне свободной торговли», — сделал заключение экономист.

Таким образом, экономическая часть Ассоциации с ЕС не принесла того масштабного эффекта для украинской экономики, на который надеялись «евроинтеграторы». Скорее наоборот, открыв свои рынки для европейцев, Украина больше потеряла и продолжает наращивать торговый дефицит. Потеряв из-за инициированных киевским правительством торгово-экономических санкций рынок России и существенно уменьшив свой экспорт в страны СНГ, Украина не получила никаких компенсаций или преимуществ. Ее экономика уверенно движется в сторону деиндустриализации и деградации.

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