Движение «Талибан» поздравило узбекистанцев с 30-летием независимости — МИД

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Движение «Талибан» поздравило узбекистанцев с 30-летием независимости, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные официального представителя МИД Узбекистана Юсупа Кабулжанова.

«Узбекистан принимает активное участие в мирном процессе в Афганистане. Конструктивная роль нашей страны признается и нынешним руководством Афганистана. Свидетельством этому является тот факт, что член переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарь политического офиса Движения «Талибан» Мохаммад Сухейль Шахин от имени своего руководства направил в Министерство иностранных дел Узбекистана поздравительное послание в связи с 30-летием Государственной независимости нашей страны», – отметили Кабулжанов в своем Телеграм-канале.

В послании талибов говорится:

– Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном.

Подтверждаем заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности строительства железной дороги и линии электропередач. Исламский Эмират Афганистан будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении.