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Двигатель Рунета. Электронная торговля заняла наибольшую долю сетевой экономики в 2018 году — Деловой Петербург

E-commerce 14 Дек 2018
Двигатель Рунета. Электронная торговля заняла наибольшую долю сетевой экономики в 2018 году — Деловой Петербург
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Фото: Алена Марченко





Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК) подвела итоги экономики российского сегмента Всемирной сети. Выяснилось, что из всех отраслей наибольший рост показал сегмент e-commerce, который по сравнению с прошлым годом увеличился на 16%.

В целом рынок электронной коммерции также занял наибольшую долю в интернет-экономике и достиг 2 трлн рублей, второе место приходится на инфраструктуру и связь (1,9 трлн рублей), затем идут реклама (250 млрд рублей) и цифровой контент (75 млрд рублей).


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По сравнению с интернет-торговлей остальные отрасли показали также меньший рост — отрасль рекламы и маркетинга выросла на 13%, а монетизированный цифровой контент на 7%.

По данным компании Nielsen, 90% россиян совершали онлайн-покупки хотя бы один раз в течение нескольких последних лет, доверие к онлайн-шопингу стало практически повсеместным, а список товаров, которые теперь предпочитают покупать в сети, а не в реальной жизни, расширился.



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