Двигатель Рунета. Электронная торговля заняла наибольшую долю сетевой экономики в 2018 году — Деловой Петербург







Фото: Алена Марченко











Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК) подвела итоги экономики российского сегмента Всемирной сети. Выяснилось, что из всех отраслей наибольший рост показал сегмент e-commerce, который по сравнению с прошлым годом увеличился на 16%.



В целом рынок электронной коммерции также занял наибольшую долю в интернет-экономике и достиг 2 трлн рублей, второе место приходится на инфраструктуру и связь (1,9 трлн рублей), затем идут реклама (250 млрд рублей) и цифровой контент (75 млрд рублей).



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Покупатели уходят в сеть

По сравнению с интернет-торговлей остальные отрасли показали также меньший рост — отрасль рекламы и маркетинга выросла на 13%, а монетизированный цифровой контент на 7%.

По данным компании Nielsen, 90% россиян совершали онлайн-покупки хотя бы один раз в течение нескольких последних лет, доверие к онлайн-шопингу стало практически повсеместным, а список товаров, которые теперь предпочитают покупать в сети, а не в реальной жизни, расширился.





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