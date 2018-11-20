Двери Китая будут открываться только шире — Today.kz

Интервью посла КНР в РК Чжан Сяо в связи с 40-й годовщиной политики реформ и открытости.

Фото посольства Китая в Казахстане

В 2018 году исполняется 40 лет с начала введения политики реформ и открытости в Китае. Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ.

– Почему 40 лет назад Китай решил осуществить политику реформ и открытости? Насколько успешной оказалась реформа?

– 40 лет назад в Китае существовала плановая экономическая система, аналогичная той, что была в Советском Союзе. Она была в целом замкнутой и жесткой и не могла идти в ногу с темпами современного экономического и социального развития. На этом фоне Коммунистическая партия Китая, объединив весь китайский народ, раскрепостив сознание, объективно оценив и изучив путь развития страны в соответствии с национальными условиями, приняла важное стратегическое решение – провести политику реформ и открытости. Проводимая политика отвечает историческому требованию китайского народа о развитии экономики, создании инноваций и повышении уровня жизни, идя в ногу со временем, исполняя волю народа всего мира о развитии, сотрудничестве и мирной жизни.

Практика доказала, что это решение было правильным, и только путем политики реформ и открытости Китай сможет развиваться.

За последние 40 лет в Китае произошли колоссальные изменения, что привлекло внимание всего мира

В 1978 году валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составил всего более 360 миллиардов юаней, а в 2017 году он превысил 80 триллионов юаней, или около 12 триллионов долларов США, увеличившись на 33,5 раза за 40 лет. В мировом рейтинге по ВВП Китай с 11-го места переместился на 2-е. Доля в мировой экономике составила около 15 процентов. В 1978 году ВВП на душу населения в Китае составлял менее 300 долларов, а в 2017 году он увеличился до 8 800 долларов; доход на душу населения в городах увеличился с 343 юаней до более чем 36 000 юаней, а чистый доход сельского населения вырос с 134 юаней до более чем 13 000 юаней, что почти в 100 раз больше. Китай вошел в ряд стран мира со средним уровнем доходов. В 1978 году валютные резервы Китая составляли всего 167 миллионов долларов, занимая 38-е место в мире. В конце 2017 года валютные резервы Китая превысили 3,1 триллиона долларов, занимая первое место в мире. В 2017 году общий объем производства зерновых стабилизировался более чем на 600 миллиардов килограммов, что вдвое больше по сравнению с 1978 годом. Страна могла обеспечивать 1,3 миллиарда людей продовольствием.

Производство стали в Китае составило 1,05 миллиарда тонн, что в 46,5 раза больше по сравнению с 1978 годом, а производство цемента достигло 2,34 миллиарда тонн, увеличившись в 34,8 раза; производство автомобилей увеличилось в 193,8 раза и достигло 29,02 миллиона машин. На конец 2017 года общая протяженность железных дорог составила 127 000 километров и за последние 40 лет увеличилась в 1,5 раза. Из них длина скоростных железных дорог выросла с нуля до 25 000 километров, что составляет более 60 процентов от протяженности высокоскоростных железнодорожных путей всего мира. Протяженность автодорог в Китае составила 4,77 миллиона километров, что в 4,4 раза больше, чем 40 лет назад. Из них скоростная магистраль протяженностью 136 000 километров занимает первое место в мире. За 40 лет проведения реформ больше 700 миллионов граждан КНР смогли победить бедность, что составляет 70 процентов от общего числа людей, которые выбрались из бедности за аналогичный период по всему миру.

В настоящее время вклад Китая в мировой экономический рост превышает 30 процентов. Он служит основной движущей силой и стабилизатором мирового экономического развития

Без политики реформ и открытости достичь этих успехов было бы невозможным. Как отмечает председатель КНР Си Цзиньпин, политика реформ и открытости Китая является панацеей, посредством которой Китай стремительными шагами будет двигаться в современность, упорно отстаивать и развивать социализм с китайской спецификой. Успех на этом пути практически обеспечен!

– Некоторые люди говорят, что политика реформ и открытости Китая осуществляется посредством западного «обучения» или «давления», что 40-летние достижения политики реформ и открытости Китая были достигнуты благодаря Западу. Насколько это объективное мнение?

– Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте вспомним историю. В декабре 1978 года прошел третий пленум ЦК 11-го созыва Коммунистической партии Китая, было принято стратегическое решение о перенесении центра тяжести общепартийной работы на экономическое строительство и осуществлении политики реформ и открытости. Реформа началась с системы подрядной ответственности в селах, потом постепенно переросла в многогранные реформы, ориентированные на города.

В то же время Китай начал открываться внешнему миру путем создания особых экономических зон для привлечения иностранных инвестиций

В 1992 году XIV съезд КПК решил создать социалистическую рыночную экономическую систему. В 1997 году XV съезд КПК утвердил необщественный сектор экономики как важную часть социалистической рыночной экономики и предложил управлять страной в соответствии с законом. В 2001 году Китай вошел во Всемирную торговую организацию (ВТО), и темпы расширения доступа к внешнему миру были ускорены. В 2017 году на XIX съезде КПК было объявлено, что социалистическое строительство с китайской спецификой вступило в новую эпоху и Китай будет всесторонне углублять реформы, продолжая расширять свою открытость. В апреле 2018 года председатель Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао сказал, что реформы Китая не прекратятся и открытие не остановится. Будут новые и большие чудеса, которые заставят смотреть на мир по-новому.

История ясно показывает, что реформы и открытость не происходили благодаря «обучению» или под давлением Запада. Это был целенаправленный выбор, сделанный китайским народом под руководством Коммунистической партии Китая. Достижения в осуществлении политики реформ и открытости не основаны на дарованиях отдельных людей. За последние 40 лет народ Китая самостоятельно, приложив все усилия, упорно двигался вперед. Опираясь на свой собственный труд и историю, китайский народ написал великолепную эпопею о развитии страны и наций.

Ни одна другая страна или внешняя сила не смогла бы и не в силах перестроить Китай.

На самом деле политика реформ и открытости – это великий процесс общего развития и прогресса Китая и мира. Она не только способствует развитию Китая, но и вносит огромный вклад в мировую экономику

В основном это отражено в пяти аспектах. Во-первых, вклад Китая в мировой экономический рост превысил 30 процентов. Когда вспыхнул глобальный финансовый кризис в 2008 году, Китай впервые осуществил восстановление темпа роста среди крупных экономик всего мира, став основным стабилизатором и источником энергии для мировой экономики. Во-вторых, Китай активно интегрировался в процесс экономической глобализации и стал крупнейшим торговым партнером в более чем 120 странах мира. В 2017 году Китай занял первое место в мире по экспорту, на долю которого приходится 12,8 процента мирового рынка. В тот же период Китай по импорту торговли занял второе место в мире. В-третьих, политика реформ и открытости сделала Китай «мировой фабрикой». Продукции с маркой «Made in China» обеспечивают потребителей всего мира. Это большие объемы продукции при хорошем соотношении цены и качества. Китайские ноу-хау принесло миру новые продукты, новые технологии и новые бизнес-модели. В-четвертых, быстрорастущий китайский рынок создал огромное пространство для глобального экономического развития. В последние годы потребление домашних хозяйств в Китае неуклонно росло со среднегодовым темпом в 10 процентов и увеличилось до 4,5 триллиона долларов в 2017 году. В том же году объем трансграничных операций по электронной торговле импортными товарами в Китае достиг 1,5 триллиона юаней.

Граждане КНР заняли первое место в мире, совершив 130 миллионов туристических поездок за рубеж. На их долю приходится 10 процентов от общего числа иностранных туристов по всему миру, а общие расходы составили 115,29 миллиарда долларов

В-пятых, Китай предложил и энергично продвинул инициативу международного сотрудничества «Один пояс, один путь», которая стала самой популярной международной инициативой, полезной для всего мира. Были привлечены более 100 стран-регионов и международных организации к различным формам участия, из которых более 80 подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем. В 2017 году китайские компании осуществили нефинансовые прямые инвестиции в размере 14,36 миллиарда долларов в 59 странах вдоль «Одного пояса, одного пути» и с 61 странами подписали контракты подряда проектов на сумму 144,32 миллиарда долларов. Годовой рост составил 14,5 процента, а оборот – 85,53 миллиарда долларов, увеличившись за год на 12,6 процента.

– В последнее время торговый протекционизм и контрглобализация, похоже, стали новыми «тенденциями». В этом контексте потеряла ли свою актуальность политика реформ и открытости Китая?

– В настоящее время мировая экономика переживает глубокие корректировки. Экономическое и социальное развитие всех стран становится все более тесно связанным и реформа глобальной системы экономического управления ускоряется. Все больше людей в мире понимают, что экономическая глобализация дала мощный импульс развитию мировой экономики и является необратимой исторической тенденцией. Однако очень жаль, что многие люди до сих пор не понимают или отказываются признать эту реальность из-за своих собственных интересов, поощряя протекционизм, политику односторонних действий и запугивание. Они по всякому поводу и без повода «нарушают и отступают от договора», запугивают экономическими санкциями, провоцируют торговые войны, которые привели к тому, что экономическая глобализация испытывает затруднения, мультилатерализм и система свободной торговли подверглись нападкам.

Риски для полного восстановления мировой экономики возросли и проблемы обострились

В этом контексте мы обобщили достижения и опыт 40-летней реформы и открытости Китая, которые не только не потеряли свою актуальность, но и стали своевременными и необходимыми. Это поможет нам твердо блюсти порядок в сложной международной ситуации, признавать общую тенденцию, укреплять доверие к открытому сотрудничеству и совместно противостоять вызовам.

Практика проведения политики реформы и открытости Китая за последние 40 лет показывает, что с закрытой дверью невозможно достичь успеха в строительстве. Перед лицом глубоких изменений в мировой экономической структуре, для совместного строительства лучшего мира все страны мира должны проявлять больше отважности, активно содействовать открытому сотрудничеству и достигать общего развития. В этой связи председатель Си Цзиньпин от имени Китая торжественно демонстрирует, что двери, открытые Китаем, никогда не закроются, а будут открываться только шире.

Будущее развитие Китая станет важной возможностью для развития всех стран. Китайская экономика, перемещаясь от высокоскоростного роста до высококачественного развития, обеспечит более продолжительный и мощный импульс для мирового экономического развития

С этой целью мы призываем все страны мира придерживаться трех наставлений. Первое – придерживаться открытости и интеграции, то есть занять четкую позицию, выступать против протекционизма и политики односторонних действий, сокращать барьеры, расширять открытость и содействовать созданию справедливой, рациональной и транспарентной международной системы экономических и торговых правил для совместного создания открытой мировой экономики. Второе – придерживаться инноваций, делиться инновационными достижениями и ускорять превращение старой кинетической энергии в новую. В «глобальной деревне», живущей одними интересами, все страны мира должны совместно продвигать технологические инновации, создавать новые точки экономического роста и больше приносить пользу всему человечеству. Третье – придерживаться толерантности и всеобщего благодеяния. Нужно быть открытыми, а не закрытыми, нужно сотрудничать, а не сопротивляться, нужно совместно выигрывать.

Мы будем осуществлять повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и реализовывать крупные проекты международного сотрудничества, такие, как «Один пояс, один путь», позволяя народам всех стран делиться достижениями экономической глобализации и мирового экономического роста.

– Китай продолжит политику реформ и открытости, какие планы в дальнейшем будут реализованы?

– Председатель Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в провинцию Гуандун, которая является одним из первых пилотных районов политики реформ и открытости Китая, сказал, что в будущем Китай высоко поднимет знамя политики реформ и открытости в новой эре и будет непрерывно продвигать ее до более высокого уровня.

В целях дальнейшего расширения открытости Китая следует сосредоточиться на следующих аспектах. Во-первых, стимулировать импортный потенциал. Недавно Китай провел Первое международное импортное ЭКСПО в Шанхае. Эта первая в мире национальная выставка, специализирующаяся на импорте, является большим новшеством в истории международной торговли. Это не временное мероприятие, это решение Китая для продвижения нового раунда открытости на высоком уровне, что отражает постоянную позицию Китая в поддержке многосторонней торговой системы и содействии развитию свободной торговли, а также стремление Китая построить открытую мировую экономику и поддерживать практические действия экономической глобализации. Китай имеет большой рынок с населением более 1,3 миллиарда человек. Китай открывает свои рынки странам всего мира, включая Казахстан.

Мы готовы импортировать более качественную сельскохозяйственную и животноводческую продукцию из Казахстана в Китай, чтобы китайцы могли попробовать более качественный мед, муку, говядину, баранину и молочные продукты из Казахстана

Во-вторых, продолжать облегчение доступа на рынок. Китай будет и в дальнейшем сокращать негативный список по допуску иностранных инвесторов на местный рынок, сокращать инвестиционные ограничения и повышать уровень либерализации инвестиций. Китай расширяет открытость финансовой индустрии, продолжая содействовать открытию сферы услуг, углубляя открытость сельского хозяйства, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, ускоряя открытость в сферах телекоммуникаций, образования, медицинской помощи и культуры. В последующие 15 лет объемы импорта товаров и услуг Китая будут превышать 30 триллионов долларов и 10 триллионов долларов по отдельности.

Мы приглашаем казахстанские компании инвестировать на рынок Китая.

В-третьих, создать бизнес-среду мирового уровня. Китай ускоряет внедрение правил иностранных инвестиций, улучшает открытость и прозрачность правовой системы, связанной с иностранными инвестициями, и всесторонне реализует предварительный допуск к национальному режиму в системе управления негативным списком. Китай будет уважать международные деловые практики и относиться ко всем типам компаний, зарегистрированным в Китае, одинаково и справедливо. Китай будет защищать законные права и интересы иностранных предприятий, решительно наказывать за их нарушения.

Насколько мне известно, Казахстан также прилагает все усилия для улучшения своей деловой среды. По этому вопросу Китай и Казахстан должны укреплять обмен информацией и учиться друг у друга

В-четвертых, построить новые высоты открытости. Китай будет поддерживать экспериментальную зону свободной торговли для углубления реформы инноваций, чтобы она сыграла роль экспериментальной зоны свободной торговли в политике реформ и открытости. Китай выбрал остров Хайнань в качестве пилотной зоны для ускорения процесса строительства порта свободной торговли с китайской спецификой. Это является важным событием для Китая в формировании новой структуры политики реформ и открытости на более высоком уровне. Хайнань является предпочтительным местом для многих казахстанских друзей в проведении отдыха за границей. Я верю, что с ростом уровня открытости на Хайнане все больше друзей из Казахстана будут приезжать туда.

В-пятых, способствовать углубленному развитию многостороннего и двустороннего сотрудничества. Китай всегда придерживается правил ВТО и поддерживает необходимые реформы ВТО для совместной защиты глобальной многосторонней торговой системы. Китай поддерживает ШОС, стран БРИКС и другие механизмы в проявлении более активной роли в содействии развитию глобальной системы управления экономикой в более справедливом и рациональном ключе. Китай будет придерживаться принципов совместных консультаций, строительства и использования и продолжать работать с друзьями со всего мира, в том числе с Казахстаном, для продвижения «Одного пояса, одного пути» и обеспечения мира международной платформой взаимного уважения, открытости, толерантности и взаимовыгодного сотрудничества.

Председатель Си Цзиньпин на церемонии открытия Первого Китайского международного импортного ЭКСПО сообщил, что рост уровня открытости Китая не будет простаивать. Усилия Китая по развитию открытой мировой экономики также не будут останавливаться. Шаг Китая в продвижении создания сообщества единой человеческой судьбы не будет остановлен. Китай как дружественный сосед и всесторонний стратегический партнер готов вместе с Казахстаном делиться возможностями развития политики реформ и открытости, создавать «Детальную картину» строительства «Одного пояса, одного пути» и взять на себя инициативу в продвижении строительства сообщества единой человеческой судьбы!

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