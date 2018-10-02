Две веские причины инвестировать в Home Depot даже после сильного ралли

Поиск правильных оборонительных акций для инвестиционного портфеля становится все сложнее. Традиционные ритейлеры столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны интернет-гигантов, таких как Amazon (NASDAQ:), что все больше угрожает их позициям на рынке.

Действительно, за последнее десятилетие множество розничных сетей канули в Лету, не найдя возможности выжить в новой среде, поскольку покупатели все реже посещают торговые центры, а потребители поколения Y все чаще пользуются онлайн-платформами для осуществления покупок. Однако помимо растущего списка ровалов и банкротств все еще встречаются успешные компании. Одной из них является Home Depot (NYSE:NYSE:).

HD Weekly 2015-2018

Крупнейшая торговая сеть по продаже инструментов и стройматериалов развеяла сомнения в способности ее руководства разработать гибридную бизнес-модель, в которой электронная коммерция будет дополнять традиционную розницу.

Home Depot обеспечивала рост сопоставимых продаж . Очевидно, что подобная стабильность в течение такого длительного периода времени заслуживает внимания. Ежеквартальный рост продаж составлял более 4% в течение большей части этого времени. Это указывает на то, что эта розничная сеть имеет чрезвычайно успешную стратегию роста.

Динамика стоимости акций явно отражает эту силу. В течение последнего десятилетия акции Home Depot выросли примерно в семь раз по сравнению с приростом индекса на 188%. За последние 12 месяцев акции HD выросли на 28%, что вдвое опережает показатель бенчмарка.

Торгуясь на отметке $207,60 по итогам вчерашнего закрытия, акции на 4% ниже рекордного максимума в $215,43. Имеет ли смысл покупать акции Home Depot после столь мощного ралли? Если коротко – да.

Мы считаем, что это отличный вариант для вложения, если вы хотите играть на силе экономики США и получать приличный дивидендный доход. Ниже мы рассмотрим две главные причины нашего оптимизма в отношении HD.

1. Успешное противостояние конкуренции со стороны Amazon



Home Depot – один из тех ритейлеров, которые способны выдержать натиск со стороны гигантов электронной коммерции. Причина проста: руководство HD заранее определило способы процветания в этой сложной среде.

Поскольку 90% американцев уже проживают в пределах 10 миль от магазинов Home Depot, вместо того, чтобы открывать новые места, компания сосредоточилась на модернизации существующей сети благодаря новым технологиям и возможностям реализации товаров в рамках электронной коммерции.

Укрепляя свои отношения с наиболее лояльными клиентами и совершенствуя онлайн-доставку, HD успешно удерживает клиентов. Например, HD тратит значительные средства, чтобы стимулировать свою сеть клиентов, которых называет «профессионалами». По словам главного финансового директора Home Depot Кэрол Томе, эти профессионалы составляют только 3% клиентской базы Home Depot, но они обеспечивают 40% продаж. Ритейлер обеспечивает наличие и возможность быстрого поиска и онлайн-заказа тех товаров, которые предпочитают данные клиенты.

Еще один фактор, благоприятствующий розничной сети: этот сегмент был в наименьшей степени подвержен влиянию Amazon. Согласно данным, собранным Bloomberg, только 5,2% продаж оборудования и бытовых приспособлений происходит в сети Интернет, в то время как онлайн-торговля покрывает 27% продаж одежды и аксессуаров.

2. Растущая экономика США и сильный рынок недвижимости

Инвестирование в Home Depot также является хорошим способом сыграть на силе экономики США. Рост цен на жилье, которые близки к уровням, наблюдавшимся до пиковой застройки, побуждает домовладельцев тратить средства на проекты улучшения жилья, такие как установка новых кухонь и перепланировка ванных комнат.

И Home Depot пожинает плоды этих перемен. Во втором квартале сопоставимые продажи выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом, что значительно выше прогнозов аналитиков. Home Depot повысила прогнозы на весь год, ожидая роста сопоставимых продаж на 5,3% и разводненной прибыли на акцию до $9,42.

Последняя крупная рецессия на рынке недвижимости, начавшаяся в 2006 году, подготовила компанию к новому экономическому циклу. В течение этого периода Home Depot разработала центры быстрого развертывания в США, которые важны в рамках управления распределением товаров и организацией запасов. До этого Home Depot просто использовала свои магазины в качестве складов.

Подведем итог

В прошлом году акции Home Depot продемонстрировали отличный рост. Но если вы оцеиваете потенциал будущего роста, этот актив по-прежнему выглядит привлекательным. К тому же, при текущем коэффициенте P/E в размере 24,3, акции достаточно дешевы.

Кроме того, розничная сеть стабильно выплачивает дивиденды. Квартальные дивиденды в настоящее время составляют $1,03 за акцию, а доходность составляет чуть менее 2%, при этом коэффициент выплат составляет 45,18%. Еще более обнадеживающим является то, что Home Depot повысила дивиденды более чем на 350% за последнее десятилетие.

Это актив, который определенно должен быть в вашем поле зрения, даже если вы не хотите покупать на высоких уровнях. Просто ждите следующего провала. Это даст вам хороший вариант для открытия позиции.





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