Две SaaS-компании, от которых можно ждать сильного роста

Очередной финансовый квартал подходит к концу, и осталось лишь несколько компаний, которые ещё не отчитались о своих успехах. В этот раз мы расскажем о компаниях-лидерах SaaS-рынка, к этим двум эмитентам сто́ит присмотреться накануне их отчётности.

Многообещающая компания CrowdStrike Holdings

Американский холдинг CrowdStrike Holdings, Inc. входит в топ компаний информационной безопасности. Компания специализируется на облачной защите конечных точек и предлагает свои услуги на основе подписки SaaS.

Спрос на кибербезопасность будет увеличиваться

По мере роста мировая экономика становится всё более цифровой, и цифровой бизнес всё чаще сталкивается с вопросами кибербезопасности, которые недооцениваются многими компаниями. А зря!

В мае 2021 года хакеры остановили крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline, что обошлось этой компании в десятки миллионов долларов на уплату выкупа. Чуть ли не каждый день хакеры взламывают криптобиржи, нанося им ущерб на десятки миллионов.

Неудивительно, что администрация Белого дома призывает инвестировать в киберзащиту, распознав в хакерах угрозу национальной безопасности.

По подсчётам Crowdstrike, в прошлом году расходы на облачные IT-услуги превысили $100 млрд, из которых не более 1,2% были потрачены на безопасность. Crowdstrike ожидает, что расходы на кибербезопасность вырастут и будут составлять до 10% бюджета компаний уже в ближайшие 3–4 года.

По самым скромным подсчётам, через ближайшие 6 лет рынок кибербезопасности будет расти по 11% в год, и к 2028 году будет стоить 170 млрд долларов.

Crowdstrike на страже кибермира

Обычно компании устанавливают защиту (традиционное антивирусное ПО). Но локальная защита слабо эффективна перед новыми угрозами, о которых становится известно только после обновления антивирусной базы.

Сервис Crowdstrike обеспечивает защиту в реальном времени, работая в облаке, а не локально. Все компьютеры и гаджеты подключаются к платформе Crowdstrike, образуют «живую» сеть, которая сразу же распознает угрозу и блокирует её.

Искусственный интеллект Crowdstrike самообучающийся, и чем больше клиентов имеет компания, тем с бо́льшим количеством угроз ей приходится иметь дело, и тем лучше становится её защита.

Инновации, стимулирующие рост

Crowdstrike предлагает своим клиентам различные виды защиты, которые называются «модулями», их число постоянно растёт. Так, после IPO 2019 года у компании было 10 модулей, а сейчас она предлагает 19. Увеличение списка модулей стимулирует клиентов увеличивать расходы на сервис. Так, по заявлениям эмитента, в среднем клиенты используют не меньше четырёх модулей.

Новые предложения расширяют адресный рынок Crowdstrike, который вырос с $25 млрд в 2019 году до 36 млрд долл. США в 2021 году. По прогнозам Crowdstrike, он достигнет 44 млрд долларов к 2023 году.

Покупать или продавать акции компании?

Crowdstrike использует бизнес-модель на основе подписки, благодаря которой успешно расширяется. Так, эмитент с 2018 года увеличил свой годовой регулярный доход на 74%.

В 2021 финансовом году у компании выручка выросла на 84% в годовом исчислении и достигла $804.7 млн. Crowdstrike генерирует свободный денежный потоков в размере $292.9 млн. Чистая прибыль по не-GAAP в текущем финансовом году составила 62.6 млн долларов.

Во втором квартале показатель прибыли на акцию достиг 0.08 $, что на 167% выше, чем аналогичный показатель годом ранее (0.03 $ на акцию).

Выручка оказалась рекордной, увеличившись на 62% до $323.3 млн. Это свидетельствует, что популярность обеспечивающей кибербезопасность платформы Falcon продолжает расти.

Внимание инвесторов также приковано к общему числу клиентов Crowdstrike. В числе клиентов этой компании почти половина входит в список Fortune 100, а общее число клиентов достигает 11 420. Этот показатель вырос на 82%.

По прогнозам руководства выручка до конца года вырастет на 48,5% и достигнет $1.3 млрд, а прибыль не-GAAP окажется в диапазоне 83.1 до 97 млн долл. США. Прибыльный бизнес Crowdstrike имеет потенциал, чтобы продолжать финансировать инновации, которые помогают ей расти. К тому же спрос на услуги эмитента будет расти на фоне участившихся хакерских атак в мире.

После того как акции компании достигли в июле области 270 $, они какое-то время провели в боковике, а в августе пошли вниз. На данный момент бумага находится на уровне 230 $, и, если продавцы оставят её в покое, мы получим трамплин для рывка вверх. Зона сопротивления 310 $ является следующей среднесрочной целью покупателей.

Непотопляемая Okta

Okta также занимается безопасностью в IT-сфере. Она является посредником между поставщиками ИТ-услуг и клиентами. Как и у Crowdstrike, у Okta есть платформа, на которой и происходит взаимодействие двух сторон. Эмитент предлагает доступ к большому количеству приложений, что делает платформу более привлекательной для клиентов, которые ищут простые и эффективные инструменты для цифровой трансформации.

Почему Okta может продолжать расти после пандемии

Весь прошлый год на рынке особой популярностью пользовались технологические компании. Столь высокая популярность этих компаний стала результатом финансовой помощи со стороны государства. Сейчас спрос на технологический сектор начинает снижаться, так как Белый дом начинает сворачивать программу помощи населению, чтобы стимулировать рынок труда.

К тому же ФРС готовится к ужесточению своей монетарной политики, что изменит баланс сил на рынке. К чему мы это? Просто в этом свете многие инвесторы начинают искать те сектора экономики, которые при новых условиях сохранят рост. И как раз сектор кибербезопасности сюда и относится.

Компания Okta идеально вписывается в новую парадигму постковидной экономики. Кстати, дела у неё шли хорошо ещё до начала кризиса. За пару месяцев до начала локдаунов в А её продажи выросли на 47% в годовом исчислении. 2020 год прошёл для компании ровно, и не было никаких скачков по прибыли и продажам, только органический рост доходов.

К тому же компания не только расширила список клиентов, она также заставила своих постоянных клиентов тратить больше на свои услуги. В прошлом финансовом году количество клиентов эмитента выросло на 30%, а показатель чистого долларового удержания равнялся 119%. Всё, что выше 100%, убеждает клиентов заказывать новые услуги и тратить на них больше денег.

В Okta считают, что общий доступный рынок вырос за последние годы. Ранее они заявляли, что TAM (общий адресный рынок) равняется $55 млрд, но после добавления новых услуг TAM увеличился на 25 млрд долл. США, в результате чего общий адресный рынок Okta достигает 80 млрд долларов.

Консенсус-прогноз по итогам второго квартала предполагает убыток на акцию в 0.35 $, год назад компания демонстрировала прибыль на акцию в 0.07 $. Причиной можно назвать недавнее приобретение компании Auth0, которая обошлась в 6.5 млрд долларов.

Рост спроса со стороны крупных корпоративных клиентов на облачное ПО привёл к увеличению на 48% выручки Okta, до $296.7 млн.

Внимание инвесторов приковано к тому, как будет меняться выручка от подписки. Рост этого показателя в последнем квартале составил 38%. Показатель достиг 240 млн долл. США.

Важным для инвесторов является также прогноз компании на ближайшие несколько месяцев. Прогноз на 2022 финансовый год по итогам последнего квартала составил убыток на акцию 1.13–1.16 $. Среднее прогнозируемое значение выручки на 46% выше, чем в прошлом году, и составляет 1.22 млрд долларов.

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