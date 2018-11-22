Две международные компании интересуются приватизацией Центрэнерго

Пять компаний намерены участвовать в приватизации Центрэнерго

В аукционе по приватизации ПАО Центрэнерго помимо белорусского унитарного предприятия Нефтебитумного завода намерены участвовать еще четыре компании. Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации НКЦФБР.

В частности, за Центрэнерго намерены побороться Укрдонинвест Виталия Кропачева, Форбс энд Манхеттен Украина, которым руководит член консультационного совета канадского банка Forbes&Manhattan Михаил Спектор, а также Баланс Групп, бывшего нардепа Дмитрия Крючкова, зедержанного в Германии и подозреваемого в хищении средств Запорижжяоблэнерго. Кроме того, на Центрэнерго притендует крупнейшая грузинская энергетическая компания Georgian International Energy Corporation.

Напомним, прием заявок на покупку акций Центрэнерго начался 29 октября. Стартовая цена – 5,9 млрд грн.

По одному из условий Кабмина, конкурс по продаже предприятия состоится, если в нем будут участвовать не менее двух претендентов. Конкурс запланирован на 13 декабря.

Чистая прибыль Центрэнерго за девять месяцев 2018 года составила 489,5 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в 4,28 раза меньше (2,09 млрд грн).

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.





Источник