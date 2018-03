Две активистки Femen готовились атаковать Порошенко грудью на пресс-конференции

(No Ratings Yet)

У «Мыстецького арсенала», где 28 февраля выступит на пресс-конференции президент Петр Порошенко, задержали двух активисток Femen

Помимо журналистов, на улице Лаврской собрались люди с плакатами «Poroshenko is not my president», «Порошенко -вор», «Импичмент» и другими, передает «ДС» со ссылкой на Страну.

Среди них были и активистки Femen.

«Активисток было две — Аня и София. Первую активистку задержали около Киево-Печерской Лавры. Вторую активистку задержали в кафе на улице Лаврской. Обеих увезли в Печерский райотдел полиции», — говорится в сообщении СМИ.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник