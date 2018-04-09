Дважды в одно болото

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Александр Обухович

9.04.2018, 10:38

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А что, должен был случиться перелом?

На совещании по экономическим вопросам 2 марта и при обсуждении модернизации Налогового кодекса Лукашенко поставил ряд вопросов, ответы на которые мы так и не услышали. И вполне закономерно возникает вопрос: правительство не знает ответов или сами вопросы являются очередной демагогией, поскольку ответов на них не существует?

Главная «новость» совещания 2 марта — требование Лукашенко объяснить, почему мировая экономика выросла на 25%, а белорусская — лишь на 6%. Что свидетельствует о том, что отставание белорусской экономики от мировой продолжает нарастать.

И в чем тут новость? С 2009г. экономику страны треплет кризис, правительство оказалось не в состоянии сформировать даже антикризисную программу, уже 8 лет экспериментирует с кредитно-денежной политикой, шарахаясь от эмиссии до ее ужесточения, предприятия на глазах деградируют, а на периферии — просто умирают. Не имеем ни страновой стратегии, ни промышленной политики. И какой в результате этого должен был быть результат?

И почему эта «новость» стала новостью для Лукашенко? Кто осуществлял мониторинг, анализировал причины столь нежелательных для страны тенденций? Почему выводы не были сделаны своевременно? Какие меры принимались для выхода на траекторию развития и по чьей вине они провалились? Нет ответов.

Вторая «новость» — что средние зарплаты, почти достигшие в декабре 2017г. заветного рубежа «по 500», экономика страны не обеспечивает. Силовым давлением вертикали удалось заставить предприятия выплатить незаработанную зарплату. Особенно отличалась тут глава администрации г-жа Кочанова, безапелляционно, но без малейшего понимания сути экономических процессов, с высоты своего поста требовавшая безусловного выполнения «указания Лукашенко». За декабрь. И уже в январе зарплаты, как этого и следовало ожидать, рухнули.

А ведь Лукашенко не раз говорил, что зарплаты должны быть заработаны, что фонд зарплат напрямую связан с уровнем ВВП. И опять — разговоры о необходимости обеспечить «по 500» к маю (как будто ВВП может к маю вырасти на 20-30%), задание вывести среднюю зарплату на уровень $1 тыс. Сразу признавая, что для этого ВВП должен выйти на уровень $100 млрд. Для чего в обозримой перспективе никаких оснований не просматривается.

Конечно, среднюю зарплату «по 500» и даже выше можно обеспечить уже сегодня. Но для этого необходимо провести массовое сокращение работающих и ликвидировать рабочие места там, где такой уровень зарплат обеспечить нет возможности. Но что тогда делать с безработицей? А она будет уже не виртуальной, как сейчас, а вполне реальной: столько ни наша серая экономика, ни Россия, ни Польша не абсорбируют.

Третья «новость» — настоятельное желание правительства снять с контроля несколько десятков поручений Лукашенко. В невыполнении отдельных поручений криминала нет: обстановка меняется и, наверняка, какие-то из них становятся неактуальными. Даже в СССР в проектах госпланов присутствовал раздел: «Постановления партии и правительства, которые не будут выполнены». С обоснованием причин. Но там таких было 4-5 в год. У нас сегодня — около 80. Что свидетельствует либо об отсутствии исполнительской дисциплины (что вряд ли, есть кому отслеживать), либо, что вероятнее, о волюнтаризме при их принятии и крайне низком уровне их подготовки. А это уже элемент потери управляемости.

И, как вишенка на торте, желание Лукашенко прояснить, является ли обозначившийся в I квартале рост объемов производства следствием случайного сочетания конъюнктурных факторов или следствием перелома в тенденциях развития экономики.

А что, должен был случиться перелом? Мы что, освоили большой объем инвестиций? Да нет, весь прошлый год их объемы падали. Статистика показала рост только ввиду крайне низкой базы прошлого года. Поскольку в начале его Россия не поставляла нефть.

Древние греки говорили, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. «Запустить заводы», как это административным нажимом и гвалтом удалось в 1994-98гг., сегодня не удастся. Тогда имелся большой, по меркам Беларуси, ненасыщенный рынок России, где еще не успели обосноваться конкуренты. Речь шла, в основном, о том, чтобы загрузить доставшийся в наследство от БССР потенциал.

Сегодня нас там встречают не только западные, но и китайские, и российские конкуренты. А у нас только некоторые предприятия, и то только частично, сумели модернизироваться. А на старой технике и технологиях конкуренцию нам там не выиграть. По мировым меркам, для прироста ВВП на доллар надо инвестировать (причем в основной капитал, а не в жилье, дворцы и дороги) не менее $2.

Так еще сначала нужно разобраться, куда инвестировать. Все последние годы у нас что ни инвестиции, то провал. Трубы, цемент, молоко. Далее — везде.

И не надо поминать «красных директоров»: их перевели еще в конце 90-х, заменив на лояльных чиновников. Но те, хотя слабо разбирались в маркетинге и продвижении продукции на рынки, по крайней мере, умели организовывать производство. Нынешние — лояльны, но не обучены. Даже просто негде было их обучить в деле. А уж правительство за последние годы однозначно показало, что управлять экономикой страны не в состоянии.

Как совещание 2 марта, так и состоявшееся позже обсуждение изменений в Налоговый кодекс однозначно показали: руководство страны мечется без плана действий, без руля и ветрил, разрываясь между желанием ублажить электорат и необходимостью спасать экономику от окончательной деградации. Симптоматично, что уже и МВФ, ранее одобрительно отзывавшийся о нашей кредитно-денежной политике, заговорил о необходимости очередной девальвации. Которая похоронит мечты руководства и про «по 500», и про «по 1000».

Александр Обухович, «БелГазета»

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