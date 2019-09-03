Два сценария, оба — не слишком оптимистичные. Что ждет экономику Беларуси?

Белорусскую экономику даже в случае реализации базового сценария прогноза ждет очень медленный рост. В случае любых дополнительных внешних шоков мы уходим в отрицательную зону роста, заявил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик на медиазавтраке «Реформы на 100 миллиардов», организованном Исследовательским центром ИПМ при финансовой поддержке ЕС.

Александр Чубрик. Фото: пресс-служба ИПМ

Рискованная экономика

Вероятность реализации негативного сценария для мировой экономики эксперты ИПМ оценили весьма высоко — в 45%. «Вероятность того, что мировая экономика войдет в рецессию, высока как никогда. Самый главный риск — эскалация торговых войн США и Китая», — отметил Александр Чубрик.

Он подчеркнул, что ключевая для Беларуси экономика, российская, не будет в 2020–2021 годах быстро расти даже в случае фискального стимула. Максимум — 1,9−2%. В случае реализации негативного сценария рост в 2020 году будет меньше 1%. При этом реальные доходы россиян продолжат стагнировать и сокращаться, единственным стимулом для экономики будут госрасходы.

Анализируя состояние белорусской экономики, эксперт отметил, что ключевые макроэкономические показатели, реальная процентная ставка и реальный эффективный курс белорусского рубля находятся вблизи своих равновесных значений. Положительный разрыв есть только по уровню реальной зарплаты, что создает дополнительное давление на цены. Впрочем, Чубрик прогнозирует, что в 2020 году и этот параметр придет к балансу.

Базовый сценарий развития экономики Беларуси предполагает рост ВВП на уровне 1,5% в 2020 году с уходом вниз, к 0%, в районе 2021 года. Он рассчитан из нескольких параметров:

— Россия не компенсирует Минску последствия налогового маневра (по оценкам Нацбанка, потери от налогового маневра в течение нескольких лет снижают потенциальные темпы роста ВВП Беларуси на 0,3 процентных пункта в год);

— у Министерства финансов получится реализовать среднесрочную стратегию по управлению госдолгом, предполагающую рефинансирование 75% от объемов к погашению каждый год в течение нескольких ближайших лет;

— цена нефти Urals снижается до 61 доллара за баррель в 2020 году и 60 долларов — в 2021 г., Беларусь импортирует и перерабатывает 18 млн т нефти на всем прогнозируемом периоде;

— доходы от «перетаможки» 6 млн т нефти с 2020 года прекращаются.

При реализации негативного сценария инфляция ожидается на уровне чуть ниже 4%, а вот ВВП уходит в минус в 2021 году (минус 0,5%). При этом последуют:

— дополнительная бюджетная консолидация для своевременного исполнения долговых обязательств: то есть придется сокращать расходы бюджета;

— дополнительное ослабление белорусского рубля к доллару (примерно на 2%) из-за падения внешнего спроса и снижение инфляции из-за падения совокупного спроса (в том числе — сокращения зарплат) и некоторого укрепления белорусского рубля к российскому;

— дополнительное снижение ставки рефинансирования.

Александр Чубрик подчеркнул, что это «сценарий умеренно негативный с умеренно негативным ростом ВВП». В частности, оба сценария не рассматривают ситуацию, в которой Минфин Беларуси не сможет рефинансировать долги. Впрочем, и оптимизм у экспертов сдержанный — в прогнозе нет варианта, при котором Минск все-таки получает компенсацию налогового маневра.

Только не накачка деньгами

Заместитель начальника управления исследований Нацбанка Михаил Демиденко, второй раз участвующий в пресс-завтраках ИПМ, по примеру Марка Порция Катона Старшего, настаивавшего на том, что «Карфаген должен быть разрушен», начал и закончил выступление тем, что все искусственные стимулирования экономики должны остаться в прошлом.

«Стимулировать экономический рост путем роста зарплат, за счет неокупаемых нацпроектов, печатания денег больше нельзя. Стимулирование внутреннего спроса очень опасно, это приводит к большим рискам», — напомнил эксперт.

В частности, он отметил риски стимулирования роста зарплат, особенно сейчас, когда реальные зарплаты и так выросли в этом году примерно на 7%, что имеет некоторое проинфляционное давление, хоть и незначительное. При этом заложенный в бюджет 2020 года уровень повышения зарплат бюджетников представитель Нацбанка считает приемлемым.

Михаил Демиденко. Фото: пресс-служба ИПМ

Михаил Демиденко также отметил, что мировую экономику ждут не лучшие времена, есть риски рецессии. «То есть внешний спрос будет падать, а стимулировать экономику Беларуси за счет внутреннего спроса нет возможности», — отметил он.

При этом экономический блок решает свою часть задач по сохранению макроэкономической стабильности вполне эффективно, считает эксперт. Минфин работает над снижением долговой нагрузки и реализацией стратегии рефинансирования долгов, Нацбанк копит золотовалютные резервы. «Такая стратегия оптимальна и очень разумна», — подчеркнул Демиденко.

А вот чтобы экономика не только была стабильной, но и росла, она должна меняться структурно, должна повышаться ее эффективность. «Рост должен быть только не за счет стимулирования внутреннего спроса. У Беларуси есть другие заделы. Самое простое: есть рынок труда, избыточная занятость на предприятиях госсектора. Если эти ресурсы использовать иначе, эффективность вырастет. Это наш задел», — резюмировал представитель Нацбанка.





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