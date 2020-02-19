Два сценария. Как Украина будет рассчитываться по ВВП-варрантам — Минфин

После выпуска ВВП-варрантов в 2015 году они торговались плохо — на уровне 30% от номинала, однако на волне новостей о планах достичь роста ВВП на 5-7% и открытие рынка земли цена варрантов в начале 2020 года возросла до 120-130% от номинала.

Два сценария относительно ВВП-варрантов

Первый — их досрочный выкуп

«ВВП-варранты нужно было выкупать тогда, когда они стоили дешево. Ранее было предложение направить на это деньги, конфискованные у Януковича, но парламентарии сказали раздать их людям. Где теперь взять деньги — неизвестно», — рассказал собеседник в правительстве.

Специальный конфискат — средства Януковича, полученные преступным путем. В бюджете 2017 года доход от них закладывался в объеме 22,5 млрд грн. За несколько лет средства были потрачены на различные расходы государственного бюджета.

О сценарии выкупа говорил нынешний глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Он назвал ВВП-варранты «миной замедленного действия».

Читайте также: ВВП-варранты Украины: Впервые в истории цена превысила 100% номинала

«Эту идею сложно реализовать. Даже когда варранты только выпустили, на их выкуп было нужно более $3 млрд. Кто возьмет на себя ответственность потратить на эти не до конца понятные и непрогнозируемые бумаги несколько миллиардов долларов?» — риторически говорит аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

Второй сценарий — обмен варрантов на евробонды

«Держатели VRI ждали их конвертации в евробонды. Еще пол года назад инвесторы рассчитывали, что, учитывая возможный рост экономики правительство трансформирует варранты в более понятный для инвесторов инструмент, к примеру, еврооблигации с фиксированной доходностью», — говорит Паращий.

Сейчас варранты не включены в структуру государственного долга, а их конвертация в евробонды будет предусматривать увеличение суммы внешнего долга.

Читайте также: Маркарова рассказала, когда планируют погасить ВВП-варранты

Кроме того, если сейчас VRI работают по принципу «экономика растет — Украина платит, экономика падает ниже 3% — не платит», то в случае с евробондами платить придется всегда.

По информации источников, знакомых с позицией Минфина, чиновники заняли позицию ожидания, в первую очередь — по внутриполитическим причинам.

Читайте также: Гетманцев: ВВП-варранты, выпущенные в 2015 году, являются «миной замедленного действия»

«Рассматриваются несколько вариантов взятия ситуации под контроль. Варранты не станут проблемой, нужно лишь достичь компромисса с депутатами», — резюмировал собеседник в Кабмине.

Что известно о выпуске варрантов

Украина выпустила ВВП-варранты в 2015 году в рамках реструктуризации $19,3 млрд госдолга на сумму списанных кредиторами еврооблигаций на $3,2 млрд и они не являются частью госдолга страны.

По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП с учетом инфляции, что превысит показатель роста ВВП в 3% (триггеры) в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП без учета инфляции превысит $125,4 млрд.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, выплат по бумагам не будет.

Вариант — ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

Источник