Два года попрошайничества: МВФ рассказал, что будет с украинской экономикой — Znaj.ua

Международный валютный фонд спрогнозировал значительный рост реального ВВП Украины в течение следующих двух лет.

Об этом сообщает «Хвиля».

По информации Фонда, экономика Украины может вырасти с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году.

Отмечается, что по итогам нынешнего года, рост реального ВВП ожидается на уровне 3,447% против 3,5%, которые эксперты Фонда прогнозировали еще в октябре текущего года.

В то же время показатель экономики в 2019 году остановится на уровне 3,916%, а также 4,433% в 2020 году.

Вместе с тем стоит отметить, что Украина должна получить первый транш в размере 1,4 млрд долларов США по новой программе помощи stand-by.

Общая сумма помощи составляет 3,9 млрд долларов. Кроме того, должен состояться пересмотр выполнения программы для выделения следующих выплат каждые полгода.

Программа помощи сосредоточена на 4 приоритетах:

продолжение текущей консолидации бюджета, с целью дальнейшего уменьшения госдолга;

дальнейшее снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;

усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;

продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

«Украинская власть успешно восстановила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Благоразумная фискальная и монетарная политика, а также гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит фискального и текущего счетов. Резервы частично восстановлены, и уверенность возросла», — заявил первый заместитель директора и в.а. председателя Фонда Дэвид Липтон.

Кредитор также отметил, что новое соглашение stand-by «обеспечит опору для экономической политики украинской власти в течение следующего года, сохраняя последние тенденции экономического роста и способствуя еще более устойчивому росту».

Напомним, МВФ принял судьбоносное решение по Украине накануне Нового года.

Как сообщал «Знай.ua» Нацбанк получил рекордную прибыль, пока украинцы сводят концы с концами.

Также «Знай.ua» писал, что эксперт рассказал, куда «потянет» доллар в ближайшее время.

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