Два фактора: финансист рассказал, что отпугивает инвесторов от Украины — Обозреватель

Для развития экономики Украины большим препятствием сегодня стала плохая демографическая ситуация и отток рабочей силы за границу.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль. По его словам, данные факторы отпугивают от Украины иностранных инвесторов.

«Мы, к сожалению, до сих пор не говорим в своих экономических анализах, что мы чувствуем демографическую проблему – проблему нехватки рабочей силы. Это то, на что обращают внимание большинство иностранных инвесторов, основывая тут тот или иной бизнес, то или иное производство, даже если они ориентируются на достаточно низкую зарплату», – подчеркнул эксперт.

Горбаль привел в пример работу одного из украинских предприятий, входящих в кластер автомобилестроения.

«На Западной Украине есть конвеер, на котором работает большое количество рабочих. Радиус довоза рабочих, несмотря на то, что это низкоквалифицированная рабочая сила, каждый год увеличивается. Автобусы, которые свозят рабочих, ездят по все большему маршруту из года в год», – отметил эксперт.

«Кроме того, любой инвестор, анализируя перспективы развития производства в Украине, обращает внимание не только на наличие квалифицированной рабочей силы, но и на демографическую ситуацию. У нас демографический прогноз на ближайшие 20 лет является чрезвычайно критичным и плохим», – подчеркнул он.

По словам Горбаля, правительство должно предпринимать шаги по борьбе с оттоком рабочей силы за рубеж и по улучшению демографической ситуации.

«Когда смертность почти в два раза превышает рождаемость, это очень плохо», – добавил он.

Население Украины, данные Госстата

Как сообщал OBOZREVATEL, за первые 9 месяцев 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысячи человек.

По прогнозам демографов, если ситуация не изменится, то за 30 лет население страны уменьшится до 25 миллионов.

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