Дудчак: Украина вернется к самогоноварению

По мнению эксперта, алкомайдана может и не случиться, но на здоровье населения это явно отразится не лучшим образом. Зато теневая экономика Украины продолжит процветать.

Об этом в экслюзивном комментарии изданию Ukraina.ru рассказал экономист Александр Дудчак.

«Украина вернется к самогоноварению, а алкомайдана, скорее всего, не будет. Если люди вытерпели повышение цен на коммуналку в 3-8 раз, то точно так же воспримут повышение цен на алкоголь. Доля самодельного алкоголя увеличится в общей структуре потребления, но, на протесты люди не выйдут. Повозмущаются и закусят чем-нибудь. Как-то неприлично выходить на протесты, требуя дешевой водки. Киоски, как раньше, громить не будут. Все знают, что полиция быстро разгонит бунтарей», — считает эксперт.

По словам экономиста, повышение цен на алкоголь связано даже не с Соглашением об Ассоциации с ЕС, а с желанием украинского государства наполнить собственный бюджет. Украина напрашивается на алкомайдан: цены на алкоголь взлетят до уровня ЕС

Он также сравнил политику Украины и России в этом вопросе.

«Например Россия, страна добывающая и экспортирующая нефтепродукты, повышает внутренние цены на бензин, а увеличение акцизов в России связано с другими причинами, нежели на Украине. На Украине это объясняется желанием получить дополнительный источник дохода для бюджета. Промышленность не работает, а деньги нужны. Теневая экономика и так процветает, а теперь все только усугубится. Уже в стране много нелегальной продукции, люди перейдут к производству домашней продукции. У населения появятся очередные проблемы со здоровьем, а Супрун опять расскажет, что сивуха это не так страшно, и ее можно употреблять малыми дозами и в ограниченном количестве», — заключил эксперт.

Ранее экономист Александр Охрименко заявлял, что цены на алкоголь поднимутся уже этой осенью. По словам Охрименко, уже в этом году водка подорожает на 12%, вина — где-то на 8-24%, и на 7% или 6% коньяки и бренди.

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