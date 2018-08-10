Дудчак: У экономики Украины нет шансов, только отсроченный конец

По мнению эксперта, при нынешнем руководстве экономику Украины не спасет никакой транш.

«При такой политике шансов нет, единственное, это может быть отсроченный конец, но восстановление Украины не предусмотрено при таком сценарии. Для того чтобы реально исправить ситуацию, нужно менять власть на ту, которая будет трезво оценивать и реализовывать интересы народа, а они лежат в кооперации с бывшими странами Союза и отказе от этой безумной так называемой евроинтеграции, которая никакой интеграции не подразумевает», — отметил Дудчак.

По его словам, украинская экономика не может существовать без связей с Россией. Озарило: Кредиты МВФ не спасут экономику Украины

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«Главная проблема Украины не в том, что она получает или не получает транша, а в том, что у неё неработающая экономика, в том, что разорваны кооперационные связи с Россией, со странами бывшего Союза. В этом главная угроза для экономики в целом. Не работают экспортоориентированные отрасли, не производится наукоёмкая продукция», — отметил эксперт.

9 августа глава Совета Национального банка Богдан Данилишин сообщил, что Украину вряд ли спасет транш МВФ, потому что экономике страны нужны структурные изменения.

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