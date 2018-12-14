Дубль ПЭТ: как научиться работать с отходами? — Агентство Социальной Информации

Самое крупное в Волгоградской области предприятие по переработке пластиковой бутылки ООО «Дубль ПЭТ» зарегистрировано два года назад и только недавно вышло на точку безубыточности. О трудностях и успехах проекта корреспондент АСИ побеседовал с руководителями предприятия Оксаной Бабижаевой и Татьяной Татаренко.

«Сделано из вторсырья»

Идеей экологического предприятия будущий собственник ООО «Дубль ПЭТ» Оксана Бабижаевазагорелась больше десяти лет назад, во время стажировки в Лондоне. Оказалось, что англичане перерабатывают и возвращают в оборот все, что только возможно.

«На любом стаканчике, на любой салфетке была надпись «сделано из вторсырья». После поездки завод по переработке мусора стал моей мечтой. Я — фанат бережного потребления, почти не пользуюсь пластиковыми пакетами. При грамотном использовании ресурсов товары могут возвращаться в оборот вновь и вновь. Я не выступаю за то, чтобы прекратить покупать, потому что на этом стоит вся мировая экономика, но мы должны научиться работать с отходами», — признается Бабижаева.

Начать новое дело помог уже существующий бизнес по продаже коммерческой недвижимости, часть активов пошла на покупку немецкого оборудования. Сначала в качестве эксперимента решили опробовать вариант инклюзивного предпринимательства. Станки установили на территории волгоградской колонии-поселения, осужденные получали за свой труд среднюю для Волгограда зарплату. Но эксперимент оказался не слишком удачным: мотивации работать у заключенных не было, ведь большая часть оклада шла на уплату штрафов и алиментов. В итоге предприятие переместилось в Волжский.

Бесконечная жизнь бутылки

Сегодня завод по переработке пластиковой бутылки «Дубль ПЭТ» располагается в промышленном здании, площадью 1500 кв. метров. В цеху работает 30 человек. Сюда пластиковая бутылка поступает в кипах, ее сортируют по цветам и браку, убирают мусор и отправляют в дробилку. Резаный пластик проходит несколько стадий мойки, а затем сушится. Весь процесс, кроме сортировки, автоматизирован, люди лишь контролируют этапы производства.

Фото: Эля Дикарева, Дубль ПЭТ

На выходе получаются хлопья ПЭТ (полиэтилентерефталата), второе название полуфабриката — флекс. Продукцию фасуют в большие мешки – биг-бэги весом по 500 кг. Ее качество проверяет собственная лаборатория оценки сырья. С предприятия флекс отправляют фурами в другие города, где он снова используется в производстве различных товаров из пластика или перерабатывается в гранулят — он дает больше возможностей применения вторсырья.

Фото: Эля Дикарева, Дубль ПЭТ

Химическая формула полиэтилентерефталата позволяет перерабатывать пластиковую бутылку бесконечное количество раз. Голубой и прозрачный флекс идет на изготовление пластиковой бутылки, из микса зелено-коричневых хлопьев делают, например, геотекстиль, который используется в дорожном строительстве. При выпуске пластиковых изделий производители используют до 30% вторсырья, так как первичные полимеры постоянно дорожают. Флекс применяется в изготовлении 150 видов товаров, а из гранулята можно производить до полутора тысячи разновидностей пластиковой продукции.

Завод в Волжском выпускает в месяц 100 тонн полуфабриката вторичного пластика, хотя мощность позволяет делать до 300 тонн продукции. При этом, в масштабах Волгограда в год вырабатывается порядка 400 млн тонн пластиковых отходов. Но, как ни странно, самым сложным в работе волгоградского предприятия по переработке пластика является поиск сырья.

Мусора не хватает

В Волжском установлены урны для раздельного сбора отходов. В них собирается всего около четырех тонн пластиковых бутылок в месяц. Еще в среднем около 20 тонн закупают у сборщиков пластиковых отходов в Волгограде. Оставшиеся 70 с лишним тонн приходится везти за свой счет из других регионов, где сортировкой мусора занимаются сортировочные комплексы. Цены на пластиковую бутылку постоянно растут, иногда достигая отметки в 37 рублей за килограмм сырья.

Фото: Эля Дикарева, Дубль ПЭТ

Спрос на продукцию предприятия «Дубль ПЭТ» сегодня превышает предложение.

«Вторсырье отправляется на заводы по работе с полимерсодержащим сырьем в Москву, Владимир, Гусь-Хрустальный, Воронеж. А вот купить бутылку в Волгограде — большая проблема. К тому же 99% сборщиков пластика работают за наличку, что затрудняет расчеты», — говорит Оксана Бабижаева.

Так как организованный в Волжском раздельный сбор мусора не дает предприятию необходимого объема сырья для переработки, эта инициатива носит скорее социальный, чем коммерческий характер.

«Мы хотели продемонстрировать волжанам, что можно разделять мусор и нужно это делать, — поясняет Оксана Бабижаева. – И население оказалось более сознательным, чем мы предполагали: если в начале года у нас было 30% “засора” (когда мусор опускают не в те секции), то сейчас — 10-15%. Путают по невнимательности. Есть информационные наклейки, но никто их, естественно, не читает. Кидают пластиковые стаканчики, которые мы не перерабатываем. Есть и вредители, которые поджигают и выламывают контейнеры, но таких единицы».

Фото: Эля Дикарева, Дубль ПЭТ

Сегодня практически в каждом дворе Волжского есть контейнер для раздельного сбора мусора, всего их около 500. Совместно с компанией «Балтика» «Дубль ПЭТ» устанавливает их с начала года. До этого по городу уже было около сотни сеток для сбора ПЭТ-тары.

Собранную макулатуру передают производителю гипсокартона — ООО «Крона Рециклинг» и картонажной фабрике, стекло через сборщиков отправляется на стекольный завод в Дагестан — один из немногих в России, который занимается вторичной переработкой стекла.

Конкурентов не хватает

Конкурентов в Волгоградской области у предприятия практически нет. Цех по выпуску строительных блоков из пластика работает в городе Дубовка.

«Еще есть коллега в Кировском районе Волгограда – у него подобное производство. Мы с ними дружим, поддерживаем психологически, звоним — жив ли? – рассказывает Оксана Бабижаева. – Конкуренции как раз не хватает, было бы много переработчиков, появилось бы больше сборщиков, соответственно, контейнеров для пластика стало бы больше. Несмотря на трудности, мы советуем предпринимателям идти в переработку, потому что одни мы ничего не изменим. Если бы нас было больше, власти уже не смогли бы игнорировать наши потребности».

Фото: Эля Дикарева, Дубль ПЭТ

В какой-то момент руководство ООО «Дубль ПЭТ» оказалось перед выбором, как развиваться дальше — производить больше полуфабриката или выйти на конечный уникальный продукт. Совместно с Волгоградским государственным техническим университетом они начали исследования по изобретению новейшего композита на основе ПЭТ и минералов. Сейчас новый перспективный материал проходит последние испытания. Однако, подобранное специалистами оборудование оценивается в два млн евро, и пока таких вложений предприятие не планирует.

Каковы же перспективы?

Молодой экобизнес принял участие в акселерационной программе Фонда поддержки социальных проектов и Агентства стратегических инициатив. Участие в программе помогло расставить приоритеты и грамотно сфокусировать цели.

Но пока «Дубль ПЭТ» вынужден обходиться собственными средствами. Опыт руководителей молодой компании показывает, что государство не слишком заинтересовано в поддержке подобного эко-бизнеса.

«Пока мы только слышим обещания от муниципальных властей и от природоохранных органов. Все говорят, что это надо, это актуально, но не входит в приоритеты города, — комментирует ситуацию коммерческий директор ООО «Дубль ПЭТ» Татьяна Татаренко. — Много было надежд на регионального оператора по вывозу мусора, на полигонах при желании могли бы запустить централизованный сортировочный комплекс, у которого мы готовы покупать пластиковую бутылку, но пока это никому не нужно».

Екатерина Ларина

Подписывайтесь на канал АСИ в Яндекс.Дзен.

Источник