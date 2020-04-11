Дубай для стартапов: визы, акселераторы, бизнес, конференции — каталог

10 апреля, 2020,
12:30
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Соучредитель и управляющий партнер агентства Q28 Corp. Надежда Двойнос в колонке для AIN.UA рассказала, что стартапу делать в Дубае: от получения визы, выбора акселератора или свободной экономической зоны до нетворкинга.
Надежда Двойнос
В 2017 году для нас в Q28 Corp. вопрос выхода и масштабирования на международный рынок стал стратегически важным. Спустя два месяца поисков и взвешивания всех за и против, в шорт-листе оказались ОАЭ, США и некоторые европейские страны ближнего зарубежья (Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Польша).
Мы выбрали Дубай по нескольким причинам. Во-первых, в отличие от других стран, нам не нужно было рисковать и брать в партнеры на 51% резидентов этих стран. В Дубае множество возможностей открытия компании без участия третьих лиц в юридической структуре.
Вся процедура регистрации заняла 7 месяцев, и уже в августе 2018 мы получили лицензию, в октябре арендовали офис и в ноябре получили банковский счет.
Во-вторых, ОАЭ уже давно известен как бизнес-хаб региона: современная инфраструктура, нулевой подоходный налог на экспортные услуги, а географическое расположение соединяет Восток и Запад, открывая доступ к развивающимся новым рынкам как в Африке, так и в Южной Азии. А вместе с этим и широкие возможности для развития бизнеса.
Но до недавних реформ (которые продолжаются и сейчас) стартапы в ОАЭ испытывали ряд трудностей: длительный и дорогой процесс получения визы, сложности с открытием банковского счета и получением лицензии. К тому же, рынку не хватало активного участия мультинациональных технологических гигантов.
Осознавая, что развитие стартапов, МСБ, привлечение молодых талантливых предпринимателей будет способствовать развитию инноваций и росту экономики, в 2018 году правительство всех эмиратов провело реформы, направленные на их поддержку. Так, например, Объединенные Арабские Эмираты начали выдавать пяти- и трехлетние визы основателям технологических стартапов и ввели более доступную регистрацию бизнеса.
Результат не заставил себя долго ждать.
В 2018 году early-stage стартапы составляют почти 50% от всех компаний, зарегистрированных в Дубае. Согласно отчету MAGNiTT об инвестициях в странах MENA (Middle East and North Africa), за первые три квартала 2019 года венчурные компании инвестировали $517 млн в 354 сделки.
Если смотреть на тот же период в 2018 году, то общее финансирование увеличилось на 30%, а количество сделок на 3%. На долю ОАЭ приходится 62% общего финансирования в 2019 году с начала года. Для сравнения, пять лет назад, в 2015 году, в регионе MENA состоялось лишь 204 сделки на общую сумму $232 млн.
Кроме того, такие компании, как Microsoft, Amazon Web Services, Oracle недавно объявили о крупных инвестициях в регионе, создании центров обработки данных мирового класса и облачной инфраструктуры в Дубае и Абу-Даби.
Ситуация с участием женщин в бизнесе также меняется к лучшему. Женщины составляют 70% выпускников университетов и 44% рабочей силы в ОАЭ. Стремительно растет число образовательных инициатив, направленных на поддержку женщин-предпринимателей. Хороший пример — Women’s Investment Network в Дубае: это клуб, который создан, чтобы помочь женщинам разобраться с управлением финансами.
Конечно, ОАЭ до объемов венчурного инвестирования в США еще далеко. Однако экосистема для стартапов и предпринимательства растет, и за последние несколько лет достигла огромных успехов. Сейчас программы по поддержке стартапов запускаются по всей стране, от буткемпов по программированию для подготовки нового поколения IT-предпринимателей, до акселераторов и инкубаторов, которые предлагают менторство, финансирование и бизнес-обучение для молодых стартапов.
Итак, что же делать стартапу в Дубае?
Виза и регистрация
Стремясь стать одной из самых инновационных и динамичных стран будущего, ОАЭ начали открыто привлекать талантливых специалистов и предоставлять долгосрочные визы основателям стартапов со всего мира. В рамках программы визы получат основатели, партнеры и до трех директоров стартапа, а также их семьи.
Отвечает за выдачу виз Федеральное управление по вопросам гражданства и идентичности, в то время как технологический центр Area 2071 в Дубае (и HUB71 в Абу-Даби) занимается отбором начинающих предпринимателей для участия в программе. Чтобы принять участие в программе, стартапу необходимо оформить заявку на сайте или приехать в Area 2071 лично.
Если говорить не о стартап-визе, а о бизнесе, то до лета 2019 года иностранцы могли зарегистрировать и сохранить 100% владение компанией только в свободных экономических зонах. Но такая возможность была доступна не для всех сфер бизнеса. При регистрации вне СЭЗ необходимо было включать в управление компанией местного предпринимателя с долей участия не менее 51%.
Сейчас правительство ОАЭ упрощает эту норму и разрешает полное иностранное владение компаниями для таких сфер бизнеса как:
- возобновляемые источники энергии,
- космос,
- электронная коммерция,
- сельское хозяйство,
- логистика,
- обрабатывающая промышленность и другие.
В общей сложности 122 вида экономической деятельности в 13 секторах могут претендовать на 100% долю иностранного капитала. Это решение — часть новой визовой системы для международных «инвесторов и талантов», которая включает в себя долгосрочную 10-летнюю визу для определенных категорий профессионалов, владельцев бизнеса.
Важно помнить, что каждая заявка рассматривается индивидуально, и то, что ваш бизнес входит в этот список, еще не гарантирует получение разрешения и визы.
Свободные экономические зоны
В ОАЭ свободные экономические зоны создаются для привлечения иностранных инвесторов и налаживания бизнес-отношений с другими странами. На сегодня в Дубае существует более 20 свободных экономических зон, в которых работают более 33 000 компаний и 280 000 человек. Каждая из них отличается уровнем, условиями регистрации и обслуживания.
Зарегистрировать компанию или стартап в свободной экономической зоне можно довольно просто и без лишней бюрократии. Взамен – множество преимуществ.
Например, в СЭЗ есть возможность зарегистрировать филиал, представительский офис или практически любой другой тип компании. К тому же, иностранные граждане могут владеть 100% бизнеса, что для нас было важным условием.
И самое главное: каждая зона – тематическая, и работает с определенными бизнес-направлениями. Так, например, в DIC (Internet City) расположены офисы IT-компаний и стартапов (тут сидят Microsoft, Oracle, IBM и другие), в DMC (Media) расположены офисы различных медиа-компаний (СNN, BBC и другие).
Самыми популярными и престижными являются:
- DMCC (Dubai Multi Commodities Centre)
- DIFC (Dubai International Financial Centre)
- Dubai Internet City (DIC)
- Dubai Media City (DMC)
- Dubai Knowledge Park
- Dubai Science Park
- Dubai Design District (d3)
- Dubai Silicon Oasis
И другие.
Мы остановили свой выбор на DMCC, которая изначально была организована как огромная зона торговли драгоценными камнями, но вскоре расширила границы. Теперь тут находятся множество консалтинговых компаний (бизнес-консалтинг, маркетинг, бухгалтерские услуги, юридические услуги и др.), стартапов, также есть инкубаторы и коворкинги.
Акселераторы и инкубаторы
В ОАЭ сейчас открывается множество акселераторов и инкубаторов, многие из которых были созданы федеральными или местными органами власти или же сотрудничают с ними в целях предоставления недорогих или долгосрочных виз и схем лицензирования.
Такие акселераторы, как:
- FinTech Hive от Международного Дубайского финансового центра;
- Dubai Design District;
- ориентированный на технологии, дизайн и медиа акселератор in5;
- спортивный инкубатор NOOK;
- Dubai Smart City Accelerator от Startupbootcamp;
- DTEC (инициатива от Dubai Silicon Oasis Authority) и другие.
Все они обеспечивают поддержку для начинающих предпринимателей и отраслевых стартапов в открытии компаний и получении виз, привлечении инвестиций и др., в то время как такие компании, как Hamdan Innovator and Incubator (HI2) и Astrolabs акселератор, запущенный в партнерстве с Dubai Multi Commodities Centre, обеспечивают независимую от отрасли поддержку, направленную на развитие стартап-экосистемы ОАЭ в целом.
Dubai Future Accelerators – это интенсивная 9-недельная программа, организованная Dubai Future Foundation и правительством Дубая. Программа создана для того, чтобы искать новые технологии и бизнесы, способные решать самые насущные проблемы и возможности в мире, и оказывать им поддержку в разработке решений и прототипов для быстрого развертывания в Дубае.
Конференции и нетворкинг
Такие инициативы, как STEP Conference и GITEX Technology Week, также предоставляют молодым предпринимателям, стартапам на Pre-Seed стадии платформу для демонстрации своих инновационных концепций, взаимодействия с инвесторами, привлечения внимания и участия в менторских сессиях.
Мне удалось побывать на обеих конференциях, и я скажу честно, что они стоят того, чтобы прилететь на них из других стран.
GITEX Technology Week – супермасштабное мероприятие, которое по формату очень похоже на СES. В нем принимают участие более 100 000 человек из 140 стран. Тут вы найдете множество стартапов (в 2019 было более 4500), полезного контента (выступают международные и локальные представители тех- и стартап-индустрии), массу возможностей нетворкинга для поиска потенциальных партнеров, клиентов и инвесторов.
STEP Conference – двухдневная конференция для стартапов, которая проходит в очень красивом месте, на открытой площадке (только залы для выступления спикеров находятся в специально оборудованных под конференцию помещениях). Формат данного ивента более «домашний», в отличие от GITEX, но вмещает в себе очень большое количество полезных активностей, например:
- Менторская зона, в которой вы можете получить консультации специалистов – в основном это собственники или руководители компаний из различных сфер;
- Зона инвесторов, где проходят встречи стартапов с потенциальными инвесторами;
- Аналог Elevator pitch – Pitch Boat – лодка, которая забирает с берега представителей стартапа и инвестора для прогулки в 10 минут и питча;
- Лекторий разбит на 3 основные сцены – Main Stage, Digital Marketing и Money Conf.
Все это на свежем воздухе с уличной едой, играми и различными плюшками для посетителей.
Имея множество возможностей для стартапов и предпринимателей, Дубай служит стартовой площадкой для самых масштабируемых, разнообразных и успешных стартапов нашего времени. В целом ОАЭ, а особенно эмираты Дубай и Абу-Даби, сейчас очень активно развивают экосистему стартапов и планируют стать одним из сильнейших мировых стартап-хабов.
Автор: Надежда Двойнос, соучредитель и управляющий партнер Q28 Corp.
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