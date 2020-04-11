Дубай для стартапов: визы, акселераторы, бизнес, конференции — каталог

10 апреля, 2020,

12:30

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Соучредитель и управляющий партнер агентства Q28 Corp. Надежда Двойнос в колонке для AIN.UA рассказала, что стартапу делать в Дубае: от получения визы, выбора акселератора или свободной экономической зоны до нетворкинга.

Надежда Двойнос

В 2017 году для нас в Q28 Corp. вопрос выхода и масштабирования на международный рынок стал стратегически важным. Спустя два месяца поисков и взвешивания всех за и против, в шорт-листе оказались ОАЭ, США и некоторые европейские страны ближнего зарубежья (Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Польша).

Мы выбрали Дубай по нескольким причинам. Во-первых, в отличие от других стран, нам не нужно было рисковать и брать в партнеры на 51% резидентов этих стран. В Дубае множество возможностей открытия компании без участия третьих лиц в юридической структуре.

Вся процедура регистрации заняла 7 месяцев, и уже в августе 2018 мы получили лицензию, в октябре арендовали офис и в ноябре получили банковский счет.

Во-вторых, ОАЭ уже давно известен как бизнес-хаб региона: современная инфраструктура, нулевой подоходный налог на экспортные услуги, а географическое расположение соединяет Восток и Запад, открывая доступ к развивающимся новым рынкам как в Африке, так и в Южной Азии. А вместе с этим и широкие возможности для развития бизнеса.

Но до недавних реформ (которые продолжаются и сейчас) стартапы в ОАЭ испытывали ряд трудностей: длительный и дорогой процесс получения визы, сложности с открытием банковского счета и получением лицензии. К тому же, рынку не хватало активного участия мультинациональных технологических гигантов.

Осознавая, что развитие стартапов, МСБ, привлечение молодых талантливых предпринимателей будет способствовать развитию инноваций и росту экономики, в 2018 году правительство всех эмиратов провело реформы, направленные на их поддержку. Так, например, Объединенные Арабские Эмираты начали выдавать пяти- и трехлетние визы основателям технологических стартапов и ввели более доступную регистрацию бизнеса.

Результат не заставил себя долго ждать.

В 2018 году early-stage стартапы составляют почти 50% от всех компаний, зарегистрированных в Дубае. Согласно отчету MAGNiTT об инвестициях в странах MENA (Middle East and North Africa), за первые три квартала 2019 года венчурные компании инвестировали $517 млн в 354 сделки.

Если смотреть на тот же период в 2018 году, то общее финансирование увеличилось на 30%, а количество сделок на 3%. На долю ОАЭ приходится 62% общего финансирования в 2019 году с начала года. Для сравнения, пять лет назад, в 2015 году, в регионе MENA состоялось лишь 204 сделки на общую сумму $232 млн.

Кроме того, такие компании, как Microsoft, Amazon Web Services, Oracle недавно объявили о крупных инвестициях в регионе, создании центров обработки данных мирового класса и облачной инфраструктуры в Дубае и Абу-Даби.

Ситуация с участием женщин в бизнесе также меняется к лучшему. Женщины составляют 70% выпускников университетов и 44% рабочей силы в ОАЭ. Стремительно растет число образовательных инициатив, направленных на поддержку женщин-предпринимателей. Хороший пример — Women’s Investment Network в Дубае: это клуб, который создан, чтобы помочь женщинам разобраться с управлением финансами.

Конечно, ОАЭ до объемов венчурного инвестирования в США еще далеко. Однако экосистема для стартапов и предпринимательства растет, и за последние несколько лет достигла огромных успехов. Сейчас программы по поддержке стартапов запускаются по всей стране, от буткемпов по программированию для подготовки нового поколения IT-предпринимателей, до акселераторов и инкубаторов, которые предлагают менторство, финансирование и бизнес-обучение для молодых стартапов.

Итак, что же делать стартапу в Дубае?

Виза и регистрация

Стремясь стать одной из самых инновационных и динамичных стран будущего, ОАЭ начали открыто привлекать талантливых специалистов и предоставлять долгосрочные визы основателям стартапов со всего мира. В рамках программы визы получат основатели, партнеры и до трех директоров стартапа, а также их семьи.

Отвечает за выдачу виз Федеральное управление по вопросам гражданства и идентичности, в то время как технологический центр Area 2071 в Дубае (и HUB71 в Абу-Даби) занимается отбором начинающих предпринимателей для участия в программе. Чтобы принять участие в программе, стартапу необходимо оформить заявку на сайте или приехать в Area 2071 лично.

Если говорить не о стартап-визе, а о бизнесе, то до лета 2019 года иностранцы могли зарегистрировать и сохранить 100% владение компанией только в свободных экономических зонах. Но такая возможность была доступна не для всех сфер бизнеса. При регистрации вне СЭЗ необходимо было включать в управление компанией местного предпринимателя с долей участия не менее 51%.

Сейчас правительство ОАЭ упрощает эту норму и разрешает полное иностранное владение компаниями для таких сфер бизнеса как:

возобновляемые источники энергии,

космос,

электронная коммерция,

сельское хозяйство,

логистика,

обрабатывающая промышленность и другие.

В общей сложности 122 вида экономической деятельности в 13 секторах могут претендовать на 100% долю иностранного капитала. Это решение — часть новой визовой системы для международных «инвесторов и талантов», которая включает в себя долгосрочную 10-летнюю визу для определенных категорий профессионалов, владельцев бизнеса.

Важно помнить, что каждая заявка рассматривается индивидуально, и то, что ваш бизнес входит в этот список, еще не гарантирует получение разрешения и визы.

Свободные экономические зоны

В ОАЭ свободные экономические зоны создаются для привлечения иностранных инвесторов и налаживания бизнес-отношений с другими странами. На сегодня в Дубае существует более 20 свободных экономических зон, в которых работают более 33 000 компаний и 280 000 человек. Каждая из них отличается уровнем, условиями регистрации и обслуживания.

Зарегистрировать компанию или стартап в свободной экономической зоне можно довольно просто и без лишней бюрократии. Взамен – множество преимуществ.

Например, в СЭЗ есть возможность зарегистрировать филиал, представительский офис или практически любой другой тип компании. К тому же, иностранные граждане могут владеть 100% бизнеса, что для нас было важным условием.

И самое главное: каждая зона – тематическая, и работает с определенными бизнес-направлениями. Так, например, в DIC (Internet City) расположены офисы IT-компаний и стартапов (тут сидят Microsoft, Oracle, IBM и другие), в DMC (Media) расположены офисы различных медиа-компаний (СNN, BBC и другие).

Самыми популярными и престижными являются:

DMCC (Dubai Multi Commodities Centre)

DIFC (Dubai International Financial Centre)

Dubai Internet City (DIC)

Dubai Media City (DMC)

Dubai Knowledge Park

Dubai Science Park

Dubai Design District (d3)

Dubai Silicon Oasis

И другие.

Мы остановили свой выбор на DMCC, которая изначально была организована как огромная зона торговли драгоценными камнями, но вскоре расширила границы. Теперь тут находятся множество консалтинговых компаний (бизнес-консалтинг, маркетинг, бухгалтерские услуги, юридические услуги и др.), стартапов, также есть инкубаторы и коворкинги.

Акселераторы и инкубаторы

В ОАЭ сейчас открывается множество акселераторов и инкубаторов, многие из которых были созданы федеральными или местными органами власти или же сотрудничают с ними в целях предоставления недорогих или долгосрочных виз и схем лицензирования.

Такие акселераторы, как:

FinTech Hive от Международного Дубайского финансового центра;

Dubai Design District;

ориентированный на технологии, дизайн и медиа акселератор in5;

спортивный инкубатор NOOK;

Dubai Smart City Accelerator от Startupbootcamp;

DTEC (инициатива от Dubai Silicon Oasis Authority) и другие.

Все они обеспечивают поддержку для начинающих предпринимателей и отраслевых стартапов в открытии компаний и получении виз, привлечении инвестиций и др., в то время как такие компании, как Hamdan Innovator and Incubator (HI2) и Astrolabs акселератор, запущенный в партнерстве с Dubai Multi Commodities Centre, обеспечивают независимую от отрасли поддержку, направленную на развитие стартап-экосистемы ОАЭ в целом.

Dubai Future Accelerators – это интенсивная 9-недельная программа, организованная Dubai Future Foundation и правительством Дубая. Программа создана для того, чтобы искать новые технологии и бизнесы, способные решать самые насущные проблемы и возможности в мире, и оказывать им поддержку в разработке решений и прототипов для быстрого развертывания в Дубае.

Конференции и нетворкинг

Такие инициативы, как STEP Conference и GITEX Technology Week, также предоставляют молодым предпринимателям, стартапам на Pre-Seed стадии платформу для демонстрации своих инновационных концепций, взаимодействия с инвесторами, привлечения внимания и участия в менторских сессиях.

Мне удалось побывать на обеих конференциях, и я скажу честно, что они стоят того, чтобы прилететь на них из других стран.

GITEX Technology Week – супермасштабное мероприятие, которое по формату очень похоже на СES. В нем принимают участие более 100 000 человек из 140 стран. Тут вы найдете множество стартапов (в 2019 было более 4500), полезного контента (выступают международные и локальные представители тех- и стартап-индустрии), массу возможностей нетворкинга для поиска потенциальных партнеров, клиентов и инвесторов.

STEP Conference – двухдневная конференция для стартапов, которая проходит в очень красивом месте, на открытой площадке (только залы для выступления спикеров находятся в специально оборудованных под конференцию помещениях). Формат данного ивента более «‎домашний»‎, в отличие от GITEX, но вмещает в себе очень большое количество полезных активностей, например:

Менторская зона, в которой вы можете получить консультации специалистов – в основном это собственники или руководители компаний из различных сфер;

Зона инвесторов, где проходят встречи стартапов с потенциальными инвесторами;

Аналог Elevator pitch – Pitch Boat – лодка, которая забирает с берега представителей стартапа и инвестора для прогулки в 10 минут и питча;

Лекторий разбит на 3 основные сцены – Main Stage, Digital Marketing и Money Conf.

Все это на свежем воздухе с уличной едой, играми и различными плюшками для посетителей.

Имея множество возможностей для стартапов и предпринимателей, Дубай служит стартовой площадкой для самых масштабируемых, разнообразных и успешных стартапов нашего времени. В целом ОАЭ, а особенно эмираты Дубай и Абу-Даби, сейчас очень активно развивают экосистему стартапов и планируют стать одним из сильнейших мировых стартап-хабов.

Автор: Надежда Двойнос, соучредитель и управляющий партнер Q28 Corp.

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