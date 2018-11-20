Дуальное образование в Украине: выиграть должны все

На прошлой неделе областной центр Кировоградщины стал местом старта международного проекта, призванного повысить качество высшего образования в Украине и приблизить подготовку студентов в них к реальным требованиям экономики и конкретных предприятий, страдающих от кадрового голода.

Два дня в Кропивницком, на базе Экономико-технологического института (ЭТИ) им. Роберта Эльворти, и затем в киевском офисе Федерации работодателей Украины представители университетов, Министерства образования, реального сектора экономики нашей страны и немецкие специалисты обсуждали особенности, методики, давали рекомендации и практические советы по внедрению у нас придуманной в Германии дуальной системы образования.

Сократить разрыв

О самой системе и шагах по ее адаптации и внедрению у нас мы уже писали. Если кратко, «дуалка» подразумевает, что 50% времени обу­чения студенты проводят на предприятиях, непосредственно работая по профилю и получая зарплату. При этом количество аудиторных часов – такое же, как и на «обычной» дневной форме.

– Существует разрыв между высшей школой, университетами и работодателями, экономикой, – говорит глава наблюдательных советов заводов «Эльворти» и группы «Гидросила» Павел Штутман, инициатор проекта. – Нам нужно работать, чтобы приблизить уровень университетов к уровню экономики. Ее границы сегодня открыты, мы вынуждены конкурировать. Выживают те, кто приблизительно соответствует мировому уровню. Поэтому работодатели ищут, как получить кадры, которые тоже ему соответствуют. Ответ – дуальное образование. Когда студент с первого дня на предприятии, когда университет вынужден контактировать с работодателем. Они совместно разрабатывают учебные программы и так далее, это постоянный диалог. И это в том числе способ контроля бюджетных расходов на образование.

С похожими проблемами немецкие компании столкнулись в начале 90-х годов прошлого века, говорит доктор Райнхард Дуддек, спикер городского совета города Эрфурт по вопросам финансово-экономической политики. Эрфурт – столица земли Тюрингия, где действует дуальный университет Гера-Айзенах, с которым плотно сотрудничает муниципалитет и который в прошлом году отмечал свое 20-летие.

– Появился дефицит кадров, были очень большие сроки подготовки инженера к выполнению конкретной работы на предприятии, – поясняет доктор Дуддек. – Это не очень эффективно. Крупные предприятия, которые имели большой запрос на рабочую силу, пошли к институтам и сказали: знаете, ребята, нам нужны работники, которые соответствуют нашим требованиям. Институты сказали: если вы так считаете, мы готовы вступить с вами в эксперимент. Эти формы обучения оправдали себя.

По словам Дуддека, к созданию дуального вуза Гера-Айзенах готовились 5-6 лет. Но в Украине этого времени нет, подчеркивает он.

Еще один актуальный для нас аспект: по словам руководителя кадрового департамента предприятия коммунальных услуг города Эрфурт Удо Бауэра, одна из причин того, почему именно в Тюрингии был организован дуальный университет Гера-Айзенах, – демографическая. Земля находится на территории бывшей ГДР, где зарплаты на момент объединения Германии были ниже, чем на Западе, и молодые люди начали массово уезжать.

– Для того, чтобы их удержать, работодатели и правительство Тюрингии начали развивать дуальное образование, в котором для студента сразу создается рабочее место, где он получает деньги, – в частности, отметил чиновник.

В Эрфурт за опытом

В феврале 2017-го состоялась презентация проекта «Дуальное образование в диалоге» в Федерации работодателей Украины, на которой присутствовала делегация Министерства образования и науки во главе с Лилией Гриневич, представители Академии наук, народные депутаты. По предложению Штутмана была создана рабочая группа для разработки концепции дуального высшего образования в Украине.

– Мы бились за то, чтобы максимально конкретизировать, поставить границы между дуальным и другими видами образования, чтобы наша модель максимально соответствовала немецкому прототипу, – поясняет он. – Получившаяся в конце концов концепция имеет несколько компромиссный характер.

Компании, к которым имеет отношение Штутман, начали сотрудничать с Экономико-технологическим институтом имени Роберта Эльворти, в вузе было сформировано несколько дуальных групп.

– Это был небольшой эксперимент, и то, что мы видим, студентам, которые были вовлечены в этот процесс, понравилось, – констатирует Штутман. – Мы видим пользу, но не хватает опыта. Изучали все документы дуального университета Гера-Айзенах, презентации и консультации участников проекта «Дуальное образование в диалоге», поддерживали связь с участниками проекта – доктором Райнхардом Дуддеком, профессором Иваном Гаврилюком, ездили на экскурсию в Эрфурт. В Эрфурте Дуддек спросил, заинтересованы ли мы в продолжении, развитии этого проекта. Я сказал, что мы очень заинтересованы.

В результате совместной работы и помощи немецких партнеров министерством иностранных дел Германии была открыта новая программа – «Пилотный проект дуального высшего образования в Украине».

Именно в ее рамках на прошлой неделе у нас и в Киеве состоялись семинары, в которых приняли участие руководители и целые делегации ряда вузов, начиная с «Киевского политехнического института», университетов имени Шевченко и Драгоманова, Криворожского национального, Таврийского агротехнологического, Николаевского кораблестроительного и заканчивая вузами Кировоградской, Киевской, Черкасской областей. Были и представители Минобразования – первый заместитель министра Владимир Ковтунец, генеральный директор директората высшего образования Олег Шаров, было много светил в области методики и почти трехчасовая оживленная дискуссия…

– Было много работодателей, с их стороны большой интерес, – отмечает Штутман. – Вторая часть проекта будет проходить уже в Германии, в Эрфурте. Мы посетим Гера-Айзенах и местных работодателей, получим ответы на ряд вопросов, касающихся деталей, которые сложно увидеть в документах, но они достаточно важны. С 10-го по 14-е декабря получим этот опыт во время визита в Германию. Выиграть должны все – народ и экономика Украины, различные компании и университеты, которые будут вовлечены в этот проект, и студенты.

Андрей Трубачев

Ведущий обозреватель «УЦ», шеф-редактор Интернет-издания «весь Кіровоград».

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