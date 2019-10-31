ДТЭК Ахметова запустил Покровскую СЭС: фото. ТЭК, Экономика

Солнечная электростанция в Днепропетровской области будет вырабатывать 400 млн кВч «зеленой» электроэнергии в год

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Компания ДТЭК в октябре запустила Покровскую солнечную электростанцию (240 МВт), которая является второй по мощности компанией СЭС в Европе. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как заявляют в компании, СЭС в Никопольском районе Днепропетровской области будет вырабатывать ежегодно 400 млн кВч «зеленой» электроэнергии, что позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 400 000 тонн.

По оценкам ДТЭК, станция обеспечит электричеством 200 000 домохозяйств.

Покровская СЭС состоит из 840 000 панелей, которые размещены на землях бывшего карьера по добыче марганца. Эти земли относятся к категории рекультивированных грунтов, которые не являются ценными для сельхозпроизводства.

Инвестиции в проект составили 193 млн евро. В компании отметили, что срок окупаемости Покровской СЭС составит 6-6,5 лет при текущем «зеленом» тарифе.

Фото: Богдан Заика/LIGA.net

Фото: most-dnepr.info

В начале года в Никополе построили одну из крупнейших солнечных электростанций в Европе мощностью 246 МВт. Она принадлежит ООО Солар-Фарм-1, которая входит в DTEK Renewables B.V.

Согласно Энергетической Стратегии Украины, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе должна увеличиться до 11% к 2020 году и 25% к 2035 году для укрепления энергетической безопасности и независимости страны.





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