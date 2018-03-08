Драги сегодня придется оценивать угрозу торговой войны и укрепления евро

ЕЦБ решил взять курс на отход от политики стимулирования, однако прогресс в этом направлении может пока оставаться слабым, поскольку инфляция по-прежнему держится на некомфортно низких уровнях, а мировая экономика притихла в напряженном ожидании возможной торговой войны.

Введение Штатами таможенных пошлин, а также ответные меры Европы и других регионов могут омрачить перспективы Еврозоны, для которой экспорт сыграл очень важную роль в выходе из кризиса. Это может стать дополнительным аргументом для главы ЕЦБ Марио Драги, когда он попытается дать отпор наиболее агрессивно настроенным представителям Банка, выступающим за внесение изменений в текущую коммуникативную политику.

Если же, вопреки ожиданиям, победу на сегодняшнем заседании все же одержат оптимисты, и им удастся добиться каких-то уступок, то в любом случае, изменение формулировок в тексте заявления регулятора будет очень незначительным. Необходимость соблюдать терпение и настойчивость может найти отражение и в обновленных прогнозах ЦБ по экономике и инфляции, где любые пересмотры, вероятно, окажутся минимальными.

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На данный момент инфляция является главным аргументов против сворачивания программы смягчения. В феврале темпы ее роста составили всего 1.2%, что по-прежнему очень далеко от целевого уровня ЕЦБ в районе отметки 2%. В дальнейшем ожидается лишь очень плавное повышение потребительских цен. Драги уверен в том, что продолжающееся укрепление экономики в конечном итоге обусловит усиление ценового давления. В прошлом году темпы экономической экспансии оказались максимальными за последнее десятилетие, при этом экспорт в 4-м квартале вырос максимально почти за 3 года.

В январе регулятор уже выделил в качестве понижательных рисков такие факторы, как усиление торгового протекционизма и сильные колебания валютных курсов. С тех пор показатели ожидаемой рынком будущей волатильности снизились. В то же время доходность государственных облигаций и курс евро выросли на фоне оптимистичных перспектив региона. Согласно прогнозам, в ближайшие годы будет расти темпами выше среднего, что позволит устранить избыток свободных мощностей.

Потенциально омрачить эти перспективы может политическая неопределенность, спровоцированная результатами выборов в Италии, продемонстрировавших высокую популярность партий, являющихся противниками истеблишмента. Показатели доверия уже начали отступать от многолетних максимумов. Для Драги это может стать еще одной причиной пока не сворачивать с текущего политического курса, предполагающего ежемесячные покупки активов в размере 30 млрд евро ($37 млрд) как минимум до сентября и поддержание процентных ставок на прежних уровнях в течение длительного времени после завершения программы.

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