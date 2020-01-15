Доверие к США достигло рекордно низкого уровня – Вести Экономика, 16.01.2020

Москва, 16 января — «Вести.Экономика». В среду американское новостное издание US News & World Report опубликовало список лучших стран за 2020 г.

И одним из наиболее удручающих выводов — по крайней мере для американцев — был следующий: «США воспринимаются как самая могущественная страна в мире. Однако согласно данным эта страна не заслуживает доверия». С 2016 г., когда вышел первый доклад о «лучших странах», «восприятие США как страны, заслуживающей доверие, неуклонно падало до рекордно низкого уровня 16,3 по 100-балльной шкале». Издание добавляет, что это «самое резкое падение» с 2016 г. среди всех стран, которые подвергались оценке.

Так что происходит? Кевин Дрю, помощник главного редактора Best News в US News & World Report, отметил, что ряд недавних заявлений президента Трампа и сообщения СМИ могли «поколебать общественное мнение в разных странах о преданности США своим традиционным стратегическим альянсам».

«Сюда входят сообщения СМИ с 2019 г., что США могут покинуть НАТО, объявление прошлого года, что США выведут свои силы из Сирии, а также то, что европейские лидеры все чаще выражают свое недовольство мировым лидерством Трампа», — отметил Дрю.

Но речь идет не только о политике согласно данным Pew Research Center: «Большинство говорит, что США не учитывают интересы других стран, принимая внешнеполитические решения», что может повлиять на степень доверия к Америке.

Безотносительно причин у других стран нет этой проблемы с доверием к ним со стороны других государств: Канада, Швейцария, Норвегия, Швеция и Дания возглавили список U.S. News как наиболее заслуживающие доверия страны.

10 самых надежных стран

Канада

Швейцария

Норвегия

Швеция

Дания

Новая Зеландия

Финляндия

Австралия

Нидерланды

Германия

В процессе подготовки отчета о странах, заслуживающих наибольшего доверия, в сотрудничестве с US News & World Report, BAV Group и Wharton School было опрошено 73 страны по 65 показателям (измерялись такие факторы, как качество жизни, культурное влияние, предпринимательство и деловой климат, власть и многое другое) на основании опроса более чем 20 тыс. глобальных респондентов в 36 странах.

Швейцария заняла первое место в общем списке стран, а US News отметило, что «страна входит в число 10 лучших стран, в том числе в том, что касается открытости для бизнеса и качества жизни». Канада стоит на втором месте, Япония — на третьем.

США поднялись на одну позицию выше, до №7, после того как их «поддержали, назвав самой могущественной страной», пишет US News. Также США получили высокую оценку за уровень развития предпринимательства и культурного влияния. Однако как страна, заслуживающая доверия, она находится на довольно низком уровне.

10 лучших стран

Швейцария

Канада

Япония

Германия

Австралия

Великобритания

США

Швеция

Нидерланды

Норвегия

Независимо от того, в какой стране вы живете, вы можете придерживаться довольно мрачных взглядов на наш мир. «Почти половина респондентов отмечают, что за последний год условия в мире ухудшились», — пишет Дрю в анализе отчета. Лишь 40% людей считают современный мир безопасным, 82% считают, что в нынешнем мире наблюдается кризис лидерства, 74% отмечают, что мировая экономика находится в упадке. С другой стороны, более половины (57%) полагают, что их страна движется в правильном направлении.

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