Достигла дна: в Совфеде предрекли крах экономике Украины

Руководитель украинской партии «Основа» Андрей Николаенко указал на отсутствие у киевских властей инвестиционной стратегии развития государства. В результате руководство страны вынуждено регулярно обращаться в МВФ за новыми и новыми кредитами.

«Власть не имела и не имеет инвестиционной стратегии, стратегии развития, — у них только попрошайническая позиция. Чтобы удержать экономику от дефолта и коллапса, они вынуждены за счет жителей Украины просить кредиты. За счет непопулярных методов пытаются удержаться в кресле, продолжая одалживать деньги, — каждого украинца загоняют в долговую яму», — заявил Николаенко.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что все больше и больше политиков на Украине дают объективную и верную оценку происходящему в государстве.

«Для страны в целом это хороший симптом — в ней проживают люди, которые говорят правду. По крайней мере, они акцентируют свое внимание на том, о чем не говорилось на Украине первое время после государственного переворота 2014 года. Николаенко отметил правильную вещь: никакой инвестиционной политики у Украины нет, как, собственно, нет и инвесторов, которые были бы готовы вкладывать денежные средства в развитие экономики этого государства», — указывает российский сенатор.

Украинская экономика продолжает функционировать исключительно за счет того, что было создано еще во времена СССР. При этом никакого серьезного развития промышленности и иных отраслей не происходит.

«В настоящее время Украина существует исключительно за счет привлечения кредитных средств. Киев регулярно обращается за финансовой помощью к МВФ, Евросоюзу, США. Большая часть выделяемых Украине денег тратится на погашение ранее выделенных ей кредитов. Фактически новые займы расходуются на обслуживание долгов», — напомнил парламентарий.

Подобная денежно-кредитная политика киевских властей загнала страну в очень тяжелое положение. Украинская экономика «уже достигла дна» и находится на грани краха, отмечает Сергей Цеков. Никакие положительные тенденции, которые сегодня можно отметить в экономике соседнего государства, не позволят ему достичь показателей 2014 года, до Евромайдана.

Сенатор от Крыма также выразил уверенность в том, что киевский режим не сможет привлечь крупных инвесторов до тех пор, пока в стране не будет прекращена гражданская война, а власть не начнет бороться с коррупцией и беззаконием.

«Если говорить об инвесторах, то наибольшее количество средств в экономику Украины вкладывали российские инвесторы. После госпереворота 2014 года началось массовое вытеснение отечественных [российских] банков и отъем предприятий. Де-факто киевский режим вытеснил своего главного инвестора», — резюмировал Сергей Цеков.

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