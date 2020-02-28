Допрос Порошенко в ГБР завершился — Новости политики

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Пятого президента Украины допрашивали в качестве свидетеля по двум уголовным производствами, однако по каким именно его адвокаты не уточнили.

Петр Порошенко под ГБР / фото УНИАН

Допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований завершился.

Как передает корреспондент УНИАН, сам Порошенко свой допрос журналистам не комментировал, а только его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.

В частности адвокат Головань отметил, что Порошенко допрашивали в качестве свидетеля по двум уголовным производствами. Однако он не уточнил, по каким именно.

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Также он добавил, что сегодня следователь ГБР Сергеева, действия которой адвокаты Порошенко обжаловали в Шевченковском суде Киева, ушла в отпуск.

Он пояснил, что сегодня в суде должны были рассматриваться два ходатайства адвокатов об отводе следователя и по обжалованию отказа Сергеевой закрыть уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко.

«Мы должны были встретиться со следователем Сергеевой в Шевченковском суде по двум вопросам — о незаконных действиях следователя об отказе в закрытии уголовного производства, по которому сегодня Порошенко вызвали на допрос. Однако суд вынес постановление, которым отменил отказ Сергеевой закрыть уголовное производство, и следователь должна рассмотреть наше ходатайство о прекращении производства снова. В другом заседании должно было рассматриваться ходатайство об отводе следователя Сергеевой. Но выяснилось, что Сергеева срочно отбыла в отпуск», — сказал Головань.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля стало известно, что Печерский райсуд Киева принял решение о приводе Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что такие решения выносились по ходатайству следователей ГБР.

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