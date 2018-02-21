Допрос Порошенко по делу Януковича. Главное

Сегодня в Оболонском районном суде Киева допросят по видеосвязи президента Украины Петра Порошенко

Допрос будет проведен в рамках дела о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича, информирует «ДС».

11:57 В зал заседаний Оболонского райсуда, где должен был пройти допрос президента Петра Порошенко, пыталась пробраться активистка Femen.



Охрана суда заранее ее вычислила не пустила в зал заседаний.

11:14 Бойцы Национальной гвардии продолжают усиленно охранять Оболонский райсуд Киева, где рассматривается дело Януковича, а также проводят тщательный досмотр девушек, во время которого их вынуждают раздеваться.

Девушек проверяют на наличие надписей на груди и спине.

Досмотр проводится в отдельной комнате.

10:59 Защита Януковича подготовила более 200 вопросов к главе государства Петру Порошенко.

Об этом заявил защитник Виталий Сердюк в ходе заседания Оболонского районного суда по делу о государственной измене Януковича.

«Он пытается избежать всех вопросов. Более 200 вопросов подготовил и защита, и народ Украины по Крыму и событиям на Майдане. Фактически президент включил заднюю, и не пожелал выступить перед судом лично. Не пожелал, потому что чувствует очень большое количество неудобных вопросов», — говорит Сердюк.

Он добавил, что допрос Порошенко пытаются ограничить до 1,5 часа. При этом он подчеркнул, что Янукович говорил более 6 часов.

10:57 Суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и разрешил президенту Петру Порошенко свидетельствовать по видеосвязи.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

«Заслушав участников судебного производства, исследовав ходатайство стороны обвинения и соответствующее письмо Администрации президента Украины, коллегия судей постановила следующее … Судебное производство может осуществляться в режиме видеоконференции», — сказал Девятко.Решение суда обжалованию не подлежит.

10:25 Защита Януковича просит Оболонский райсуд отложить допрос президента Украины Петра Порошенко.



Соответствующее ходатайство озвучил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

После этого судьи удалились в совещательную комнату.

10:17 Порошенко сегодня не придет в Оболонский райсуд свидетельствовать по делу против Януковича. Соответствующее ходатайство зачитал прокурор во время заседания Оболонского райсуда Киева.

Порошенко попросил допросить его в суде о госизмене экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции в 14:00.

Порошенко будет находиться в своей администрации, по адресу ул. Банковая, 11. Президент сослался на большую занятость.

Защита Януковича назвал это позором и категорически возразил против такого допроса.

Добавим, что именно экс-президента Виктора Януковича в 2016 году суд уже допрашивал в режиме видеоконференции.

08:46 У здания Оболонского райсуда Киева начали собираться журналисты.

Также на место прибыли силовики, которые пропускают журналистов через рамки. Была произведена плановая проверка люков вокруг здания суда.

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