Дополнительное следствие предоставит итальянскому суду доказательства невиновности Маркива – МВД — новости политики

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СБУ передала полиции материалы расследования о гибели в 2014 году на Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли, в убийстве которого обвинили бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Маркива приговорили в Италии к 24 годам заключения / фото УНИАН

Дополнительное следствие по делу бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива предоставит итальянцам доказательства его невиновности.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, сообщает Департамент коммуникации МВД.

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«Арсен Аваков сообщил итальянской стороне, что расследованием гибели журналиста Рокелли занималась Служба безопасности Украины. По «горячим следам» проводить следствие помешали активные боевые действия в Славянске. Еще 15 октября 2019 года материалы дела передали украинской полиции», — говорится в сообщении.

По словам Авакова, следователь уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить ему статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля.

Посол Италии пообещал Авакова наладить коммуникацию с правительством Италии по делу Маркива.

Отдельно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко проведет ряд встреч с защитниками Маркива и самым гвардейцем.

Аваков также отметил, что Украина приложит все усилия, чтобы представлять реальные обстоятельства гибели итальянца.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

13 июля адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле предположил, что решение по апелляции на приговор Маркивым могут принять в следующем году.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

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