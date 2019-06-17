Донбасс подвергся ужасающему обстрелу — Новости политики, Новости России — EADaily

На Донбассе в очередной раз обострилась военная обстановка, перечеркивая последние надежды на наступление мира при новом украинском президенте. В этот раз основной удар пришелся на пригороды Донецка в районе аэропорта, уже, казалось бы, зажившие относительно спокойной жизнью. Артиллерийские раскаты, которые в социальных сетях поэтично окрестили «минской симфонией», были отчетливо слышны с вечера даже в центре осажденного города.

Марина — молодая женщина, преподаватель в техникуме, вместе с мужем они живут в поселке под названием «15 участок» неподалеку от печально известной улицы Стратонавтов возле донецкого аэропорта. Марина уже пять лет живет фактически на фронте, на этой войне она потеряла отца — в 2014 году в его машину прилетела украинская мина. Добротный дом Марины все эти годы выстоял без повреждений, создавая контраст с соседним разбитым и пустующим коттеджем, но с приходом «миролюбивого» Зеленского досталось и ему.



Фото: Кристина Мельникова/EADaily.«Где-то в половину десятого мы услышали стрелковое, потом подключилась артиллерия, стало ложиться ближе и ближе, где-то без десяти десять (в районе 22 часов вечера- прим. EADaily) ложилось уже в нескольких метрах от нас. Мы уже сидели в доме, когда вдруг услышали грохот и почувствовали, как все затрусилось, а в ноги к нам полетели осколки стекла. Попадание пришлось на нашу летнюю кухню, ее крыша сразу загорелась», — рассказала женщина.

За десять минут до прилета они с мужем были на улице рядом с пострадавшим летним домиком, и, если бы они задержались там немного дольше, все могло бы закончиться гораздо трагичнее. Всего по поселку, по ее словам, пришлось около четырех прилетов, хотя в этом районе нет ни воинских частей, ни военных блокпостов, ни какой-либо иной обоснованной цели.



Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

В разговорах с жителями красных зон, прифронтовых окраин, не услышать оптимизма в отношении украинской власти, компромиссов и договоренностей с ней. Вот и Марина не верит в возможность каких-либо перемен при Зеленском, но все еще надеется на Россию.

«От украинской власти мы ничего не ждем, мы только видим что становится хуже. Каждое новое перемирие заканчивается для нас новыми прилетами и жертвами. Мы ожидаем, что, может быть, нас все-таки признает Россия, и мы тогда почувствуем себя в безопасности», — говорит она.



Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

Решение о выдаче российских паспортов Марину, как и тысячи жителей Донбасса, обнадежила, только вот получение его пока что затягивается. «Процедура получения паспортов трудная — большие очереди. Нужно обладать огромным терпением и располагать свободным временем, так как желающих поскорее получить паспорт очень много. Мы все надеемся, что нас с паспортами не тронут, что нас защитят», — сказала женщина.

По словам Марины, уже два года их поселок жил более-менее спокойно, но к выборам на Украине ситуация начала накаляться, вылившись в полноценное «обострение» уже при Зеленском. «Сказать, что мы жили мирно нельзя, но года два было потише, можно было дышать, а сейчас, месяца полтора-два, снова началось…», — говорит Марина.



Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

Стоит отметить, что это не первое обострение после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского. Его миролюбивые заявления периода предвыборной кампании опровергла практика — обстрелы не только не прекратились, но, напротив, ужесточились. Мирные люди, в том числе дети, регулярно получают ранения и продолжают жить словно на острие бритвы, каждый день рискуя погибнуть под неожиданно начавшимся обстрелом. К сожалению, пока что их от этого не способен уберечь даже долгожданный российский паспорт, до получения которого некоторые из них могут просто не дожить.

Кристина Мельникова





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