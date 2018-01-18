Дональд Трамп: У США будут вооруженные силы, каких не было раньше

Соединенные Штаты будут располагать вооруженными силами, каких у них не было раньше, поскольку на сегодняшний день они нужны Вашингтону как никогда.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп перед журналистами незадолго до встречи с американским военным руководством в Пентагоне, передает ТАСС.

«Мы будем ассигновать средства нашим вооруженным силам, у нас будут вооруженные силы, каких никогда раньше не было. И все потому, что никогда нам не были настолько нужны вооруженные силы, как сейчас», — заявил глава государства.

В середине ноября Конгресс США принял законопроект о направлениях деятельности и финансировании министерства обороны страны в 2018 году. Согласно тексту, бюджет Пентагона должен составить практически $700 млрд. Он также увеличивает численность cухопутных сил США на 8,5 тыс. военнослужащих, ВМС — на 5 тыс. военнослужащих, ВВС — на 5,8 тыс. военнослужащих и Корпус морской пехоты — на 1 тыс. военнослужащих.

19 января, как ожидается, американская администрация представит новую Стратегию национальной обороны.

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