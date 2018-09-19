Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов

Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов. Если же Китай зеркально ответит на действия США, то Вашингтон пообещал и третий этап ужесточения в отношении китайских товаров. МВФ уже пре­дупредил, что торговые войны сейчас главная угроза для мировой торговли.





Контейнеры для перевозки грузов на терминалах залива Dachan в Шэньчжэне, провинция Гуандун.

фото белта.

Ответ не заставил себя ждать. Пекин должен защищать свои законные права и интересы, а также глобальный порядок торговли, заявило министерство торговли КНР. Действия США не оставляют Китаю иного выбора, кроме как принять зеркальные ответные меры.

Китайцы ясно дали понять, что не пойдут на уступки и выполнение требований США. А Трамп с удивительным упорством идет на разрыв торговых отношений.

Что дальше?

Торговые войны подобного масштаба несут угрозу для глобального экономического роста. Они ведут к нестабильной ситуации в экономиках всех регионов планеты.

Как раз в эти дни в мире отмечалось десятилетие мирового финансового кризиса. Когда инвестиционный банк Lehman Brothers объявил о банкротстве в сентябре 2008 года, став жертвой ипотечного кризиса в США, кризис быстро распространился на крупнейшие финансовые институты Америки и Европы. Проценты по кредитам стремительно выросли, банки перестали выдавать кредиты малому бизнесу, торговое финансирование практически полностью прекратилось. Тысячи компаний по всему миру стали банкротиться и закрываться.

Сегодня аналитики опасаются повтора кошмарного сценария, только в гораздо больших масштабах. Британский The Economist выступил с прогнозом о том, что глобальный финансовый кризис может случиться уже в 2020 году. Предпосылки таковы: Америка ввела тарифы, направленные против многих ее торговых партнеров, в результате чего Китай, Канада, Евросоюз и другие страны приняли ответные меры. Финансовые рынки рухнут. Объемы мировой торговли упадут на две трети. Глобальные цепочки поставок станут давать сбои. Мировая экономика начнет задыхаться.

Пока этого не случилось. Так же, как и ситуацию после кризиса 2008 года удалось быстро взять под контроль. The Economist подчеркивает, что сделать это удалось во многом благодаря международному сотрудничеству.

В ноябре 2008 года страны «большой двадцатки» пообещали обеспечить налогово–бюджетное стимулирование и воздержаться от протекционистских мер. Это стало гарантией того, что своей политикой страны «большой двадцатки» будут подкреплять, а не ослаблять позиции друг друга. Посредством Всемирной торговой организации правительства следили за ограничениями на торговлю и инвестиции друг друга и работали над тем, чтобы справиться с дефицитом торгового финансирования. В конечном счете правительства все же ввели некоторые протекционистские меры, но в целом рынки остались открытыми.

Сейчас страны развернулись в прямо противоположную сторону — на защиту своих рынков в ущерб международной торговле. И в первую очередь это сделала крупнейшая экономика мира.

Аналитики опасаются, что китайско–американское противостояние постепенно переходит на уровень новой холодной войны. Но в Пекине считают, что это не только конфликты и споры, но и новые возможности. Выступая в роли защитника свободной международной торговли, Китай выдвинул инициативу «Один пояс и один путь» ради того, чтобы каждое государство имело новые и обширные возможности для развития. Этот процесс подталкивает мир к тому, чтобы он стал реально многополярным. Поможет ли эта концепция в противостоянии с США?

The Economist напомнил в этой связи известные слова Бенджамина Франклина — мы должны держаться вместе, иначе будем висеть по отдельности…

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