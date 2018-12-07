ДОН24 — Более 42 тысяч жителей юга и Северного Кавказа приняли участие в «Бизнес классе» — don24.ru

Всего в проекте участвуют 400 тысяч человек по всей России. Это действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть бизнес. Кроме того, в «Бизнес класс» приходят учиться, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда и найти новую работу или получить повышение.

«У Ростовской области большой потенциал развития микро- и малого бизнеса, поэтому здесь программа «Бизнес класс» успешно тиражируется. Она дает компетенции для успешного масштабирования своего дела или создания нового бизнеса, стимулирует культуру предпринимательства. Наша задача – побуждать потенциальных участников программы к обучению и развитию в бизнес-среде и оказывать меры поддержки», – считает министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

По данным Сбербанка, 93% из тех, кто прошел обучение в «Бизнес классе», довольны его результатами. По его итогам 52% предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост прибыли, выручки, количества клиентов), каждый десятый из тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, уже открыл собственное дело.

«Участие в программе помогло мне разработать грамотную стратегию, выстроить эффективные отношения с персоналом, наладить каналы связи с клиентами. Следующим шагом будет открытие еще одного филиала академии, а также создание координирующей структуры для развития образовательной робототехники в регионе», – рассказывает основатель академии робототехники «Оптимус», участник проекта «Бизнес класс» в Ростове-на-Дону Валентина Григорян.

7% «новичков» устроились на новую работу или получили повышение благодаря обучению в программе. 75% выпускников отметили, что «Бизнес класс» помог почувствовать себя увереннее в своих предпринимательских навыках. В топ-5 направлений бизнеса, которые планируют развивать или запускать участники, входят электронная коммерция, торговля, инжиниринг, промышленное производство, индустрия красоты и спорта.

«Одну из своих задач Сбербанк видит в развитии потенциала предпринимательства. Зачастую основателям малых предприятий не хватает знаний и опыта. Наш совместный проект с Google помогает эти пробелы заполнить, причем программа «Бизнес класса» рассчитана как на начинающих бизнесменов, так и на более опытных коллег. Юг стал одним из самых активных участников программы – свыше 10% заявок по стране. Количество участников достигло 42 тысяч», – говорит Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

Каждый выпускник программы, успешно прошедший итоговое тестирование, получает электронный сертификат. Регистрация на сайте проекта «Бизнес класс» открыта для всех желающих.

Программа «Бизнес класс» уникальна высоким качеством учебных материалов, подготовленных ведущими бизнес-экспертами. Участие в программе бесплатно, главное – желание развиваться в бизнес-среде и иметь доступ в интернет. Сайт проекта – www.business-class.pro.

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