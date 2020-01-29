Должны ли США пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией?

Москва, 29 января — «Вести.Экономика». Различные эксперты придерживаются совершенно разных взглядов на то, как США должны решать внешнеполитические вызовы, с которыми они сейчас сталкиваются. Вот что думают по этому поводу Ясмин Фарук, эксперт по Персидскому заливу в Фонде Карнеги за международный мир, и Бернард Хейкель, профессор ближневосточных исследований в Принстонском университете.

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пытается переделать Саудовскую Аравию, считая, что королевство придет напрямую к политической и экономической катастрофе, если не предпримет существенных реформ. Чтобы успешно провести реформы, он обуздал власть как религиозного истеблишмента, так и своих братьев-принцев. Тем не менее, пытаясь положить конец жестоким социальным ограничениям и предложить женщинам больше экономических возможностей, бен Салман не стремится расширить политическую власть среднестатистического саудита. Его реформы по большому счету проводятся сверху вниз. Более того, он без колебаний заключил бы в тюрьму любого, кто продвинет реформы дальше, чем ему нужно было.

США стали крупнейшим в мире производителем нефти, но Саудовская Аравия по-прежнему представляет жизненно важный интерес для США. Сланцевая нефтедобыча и другие новые технологии привели к всплеску добычи нефти и газа в США за последнее десятилетие. Это подпитало разговоры о том, что США могут «отделиться» от Саудовской Аравии. Проблема только в том, что цены на нефть устанавливаются на мировом рынке. Если производство нефти в Саудовской Аравии упадет, мировая экономика остановится. Это плохая новость для экономики США. В более широком смысле Саудовская Аравия может провести проверку Ирана. И США заинтересованы в том, чтобы экономические и социальные реформы бен Салмана оказались успешными, даже если у них мало рычагов для их проведения.

Отношения между США и Саудовской Аравией будут нестабильными, независимо от того, кто победит на президентских выборах в ноябре. Саудиты изначально сомневались в том, что Барак Обама сохранит приверженность их безопасности, или в том, что Дональд Трамп сделает своим приоритетом восстановление отношений с Эр-Риядом. Но политические разногласия мешают отношениям между двумя столицами. Разговоры президента Трампа об уходе с Ближнего Востока подпитывают сомнения в приверженности США безопасности Саудовской Аравии, беспокойство из-за которой усилилось после его решения не принимать ответных мер за нападение Ирана на 2 саудовских нефтяных объекта в сентябре прошлого года. Эти сомнения объясняют, почему Эр-Рияд стремится улучшить отношения с Пекином и Москвой — события, которые вызывают ревность в Вашингтоне. Дополнительное давление на отношения оказали война в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги, постоянного жителя США.

И Бернард, и Ясмин много писали о Саудовской Аравии и американо-саудовских отношениях. В феврале прошлого года Ясмин оценила проблемы, с которыми сталкиваются США, поддерживая реформаторов в Саудовской Аравии. В апреле прошлого года она рассказала, как разногласия по таким вопросам, как цены на нефть и отношения с Пекином, создали напряженность в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом. В этом месяце она проанализировала, что значит убийство Касема Сулеймани для Саудовской Аравии.

Она утверждала, что, с одной стороны, «внезапная агрессия Трампа приветствуется в Саудовской Аравии». С другой стороны, «отсутствие реакции Трампа на предыдущую иранскую эскалацию, включая момент с атакой на саудовский нефтяной объект, его публичные приглашения на встречу с президентом Ирана, его безумная надежда на Иран, который наладит хорошие отношения с США, показали неспособность Эр-Рияда рассчитывать на защиту Вашингтона от его смертельного врага».

Еще в январе 2018 г. Бернард оценил, что рост бен Салмана означал для экономического и политического будущего Саудовской Аравии. Он пришел к выводу, что кронпринц «не политический либерал: скорее он авторитарный правитель, он тот, кто считает, что его консолидация власти — необходимое условие для перемен, которые он хочет провести в Саудовской Аравии». В октябре прошлого года Бернард утверждал, что администрация Трампа допустила ошибку, выбрав ужесточение санкций, а не ответную атаку на нападение Ирана на саудовские нефтяные объекты. В этом месяце Бернард писал, что уход США с Ближнего Востока ускорит рост нестабильности и напряженности в регионе.

Организация CFR опубликовала интересную информацию по истории американо-саудовских отношений. Большинство ведущих кандидатов в президенты от Демократической партии ответили на вопрос CFR о том, как они изменят политику США в отношении Саудовской Аравии. В ноябре 2018 г. президент CFR Ричард Хаасс подчеркнул то, что он назвал «неудобной правдой» о Саудовской Аравии — как и Китай, это стратегически важная страна, которая порой проводит политику, подрывающую интересы США и нарушающую ценности США. В том же месяце эксперт Филипп Гордон написал, что «война Саудовской Аравии в Йемене окончилась неудачей».

После нападений в сентябре прошлого года на нефтяные объекты в Саудовской Аравии Фил рассмотрел дилемму, с которой сталкивается президент Трамп, когда ему приходится выбирать между «отступлением перед лицом иранских угроз или эскалацией конфликта, чего он явно хочет избежать». В том же месяце эксперт Эми Майерс Джафф рассмотрела факторы, которые могут поставить под сомнение надежду Саудовской Аравии на рост цен на нефть.

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