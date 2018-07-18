Доля Amazon на рынке онлайн-торговли США составляет 49% (инфографика)

Согласно данным исследователей из eMarketer, в 2018 году на долю Amazon придётся оборот в $258,22 млрд, что составит 49,1% всех розничных покупок граждан США в онлайн-магазинах и 5% всей розничной торговли этой страны.

Компания начиналась в качестве книжного онлайн-магазина, но сегодня Amazon является гигантом во всех областях электронной коммерции, подпитывается мощной сетью сторонних продавцов Marketplace, постоянно расширяющимся ассортиментом товаров от бакалейных продуктов до модных новинок, а также предлагает очень популярную программу лояльности Prime.

Теперь компания приблизилась к переломной точке, когда больше американцев будет тратить деньги в Интернете через Amazon, чем через все другие розничные интернет-площадки вместе взятые.

Ближайший конкурент Amazon в лице eBay отстаёт просто колоссально, занимая лишь 6,6% рынка, а Apple разместилась на третьем месте с 3,9%. Walmart — крупнейшая в мире розничная сеть, если говорить о физических магазинах, — до сих пор относительно скромно показывает себя в электронной коммерции и уступает Apple, занимая долю в 3,7% онлайн-продаж США.

С точки зрения наиболее популярных товаров потребительская электроника и технологии продолжают оставаться ведущей категорией продуктов: продажи, по оценкам eMarketer, составляют $65,82 млрд, то есть около четверти. Второй идёт одежда и аксессуары, оборот которых оценивается в $39,88 млрд. Третья по популярности категория в 2018 году — здоровье, личный уход и красота ($16 млрд), а четвёртая — еда и напитки ($4,75 млрд).

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