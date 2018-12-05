Доллару предрекли резкий обвал: как и почему может рухнуть валюта — OBOZREVATEL

Курс доллара рухнет на 30% из-за огромного дефицита в США, заявил миллиардер и инвестор Рэй Далио. Такое мнение разделяет целый ряд экспертов: аналитики JPMorgan Chase, A.G. Bisset Associates LLC и другие. И если раньше такие прогнозы основывались на субъективных оценках отдельных участников рынка, то сейчас проблемы оказались настолько очевидными, что их признал даже президент США Дональд Трамп.

OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о том, что ждет курс доллара и как это может повлиять на гривню.

Почему говорят о крахе доллара?

Американские аналитики называют сразу несколько причин для реализации «худшего для доллара» сценария. Главная сводится к росту дефицита, который при действующей модели просто неизбежен.

Причина первая – жесткие действия регулятора. Федеральная резервная система (ФРС) США (регулятор, который выполняет те же функции, что в Украине Нацбанк) в этом году трижды повышала учетную ставку. Это значит, что «стоимость» денег в экономике выросла, кредиты подорожали. Трамп такие действия назвал «главной угрозой для экономики».

Причина вторая – угроза потерять иностранных покупателей американский гособлигаций. Рэй Далио уверен: США грозит сразу «тройной дефицит» – дефицит госбюджета, торгового баланса и счета текущих операций. В таком случае это может привести к тому, что американские гособлигации перестанут пользоваться спросом. Это станет ударом по экономике США и приведет к падению доллара.

Причина третья – цикличность на валютных рынках. Гендиректор компании A.G. Bisset Associates LLC Ульф Линдал в своем отчете спрогнозировал грядущее снижение курса, вызванное цикличными факторами. Так, Линдан уверен, что ему удалось обнаружить цикличную зависимость доллара, которую он и описал в докладе. Финансист изучил колебания американской валюты с 1970 года. Оказалось, что каждые 14-16 лет наблюдается падение курса на 35-48%. Новый цикл снижения, считает гендиректор A.G. Bisset Associates LLC, начался еще в прошлом году, а закончится через шесть лет. Тогда «американец» опустится до максимально низкой точки.

И что, доллар действительно неизбежно обвалится?

Нет. Вполне возможно, что в ближайшее время ситуация не изменится. И хотя число негативных для американской валюты прогнозов растет, никто не может точно определить ситуацию в экономике, последствия решения ФРС и т. д.

В своих отчетах Всемирный экономический форум и МВФ отмечают возможные риски для сохранения стабильности доллара, но при этом с большой долей вероятности прогнозируют, что американская валюта в ближайшее время свои позиции не потеряет.

А до тех пор, пока доллар остается главной резервной валютой, в его обвале не заинтересованы и другие страны.

Что значит резервная валюта?

Страны накапливают резервы в долларах (не исключение и НБУ). Добыча золота не успевает за развитием стран, поэтому для хранения резервов используют валюту.

Проблема заключается в том, что США оказалась в ситуации, когда им приходится своей валютой обеспечивать резервы десятков стран. Резервы растут, приходится печатать больше долларов, а это неизбежно приводит к росту дефицита. Альтернативой доллару может стать, например, евро. Однако для того чтобы подобная проблема не повторилась, в будущем роль резервной валюты могут выполнять, к примеру, специальные права заимствования МВФ (SDR). Главное условие – новая резервная «валюта» не должна быть привязана к конкретной стране и золоту. Так как ни отдельное государство, ни драгоценный металл не могут без проблем удовлетворить спрос.

Что будет с курсом доллара в Украине

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И какой же курс прогнозируют доллару?

Рэй Далио считает, что курс доллара потеряет как минимум 30%. В то же время гендиректор компании A.G. Bisset Associates LLC Ульф Линдал в своем отчете заявил: доллар до 2024 года упадет на 40%, цены на сырье вырастут, а акции начнут распродавать. В JPMorgan Chase опубликовали прогноз, согласно которому доллар начнет дешеветь уже в конце следующего года.

Как это повлияет на Украину?

Чем дешевле доллар, тем сильнее по отношению к нему будет гривня. То есть при возможном удешевлении американской валюты по отношению к ней может подорожать украинская. Однако стоит также понимать, что резервы НБУ и десятков других стран хранятся в американской валюте. Проблемы в США могут проецироваться на ситуацию на мировых рынках и негативно повлиять на десятки стран.





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