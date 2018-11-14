Доллар ждет грандиозный крах: ведущие финансисты спрогнозировали обвал

Доллар уже через несколько лет может обвалиться по отношению к основным валютам более чем на треть, а его статус главной резервной валюты – под угрозой.

На данный момент от доллара зависит большинство стран, в том числе и Украина. К нему привязаны цены на энергоресурсы, возможность выплачивать внешние долги, расплачиваться за импорт. Но такая ситуация может продлиться недолго.

OBOZREVATEL разобрался, как и почему может рухнуть американская валюта.

Что бьет по американской валюте

Доллар до 2024 года упадет на 40%, цены на сырье вырастут, а акции начнут распродавать, заявил в своем отчете гендиректор компании A.G. Bisset Associates LLC Ульф Линдал. Финансист считается одним из самых влиятельных в США, он специализируется на изучении финансовых рынках. К такому прогнозу стоит относиться с осторожностью. Но при этом о негативном будущем американской валюты все чаще говорят ведущие экономические умы. Подобные тенденции отметили, например, в одном из последних докладов World Economic Forum.

Линдан уверен, что ему удалось обнаружить цикличную зависимость доллара, которую он и описал в докладе. Финансист изучил колебания американской валюты с 1970 года. Оказалось, что каждые 14-16 лет наблюдается падение курса на 35-48%. Новый цикл снижения, считает гендиректор A.G. Bisset Associates LLC, начался еще в прошлом году, а закончится через шесть лет. Тогда «американец» опустится до максимально низкой точки.

К примеру, на инфографике можно увидеть, как циклами рос курс евро по отношению к доллару (последний цикл – прогноз A.G. Bisset Associates LLC).

Один из основных грузов, который тянет доллар ко дну – его переоцененность. Этот факт признают и в МВФ, и в ВЭФ. Лиднан же считает, что недоцененность других мировых валют делает их более привлекательными для покупки. Мол, когда курс находится на пике, как в ситуации с долларом, пришло время продавать валюту.

«Сегодняшняя недооценка евро, фунта стерлингов и йены по отношению к доллару указывает на то, что 15-летний цикл, начавшийся в 2017 году, будет развиваться. Эти валюты должны значительно вырасти, чтобы устранить их недооценку», — говорится в отчете.

«15-летний цикл, начавшийся в 2017 году, будет развиваться», — уверен эксперт.

Неутешительный прогноз для американской валюты также озвучил миллиардер Рэй Дэли. Снижение налогов в США, которое инициировал президент Дональд Трамп, перестанет влиять на экономику примерно через 18 месяцев (рост прекратится), следующий этап – проблемы с финансированием бюджет и обвал доллара.

«Мы должны продать много казначейских облигаций, и мы как американцы не сможем купить их все», – сказал он. «Федеральному резерву придется печатать больше денег, чтобы восполнить дефицит, придется монетизировать больше, и это приведет к обесцениванию стоимости доллара», – заявил миллиардер изданию Bloomberg.

По его оценкам, американская валюта может «легко» потерять 30%.

Электронные валюты – будущее

Утверждать, что оценки финансистов верны, нельзя. Но также не стоит игнорировать сигналы, которые свидетельствует о грядущем переломе. Так, если США попытается сдержать рост своего долга, это будет «противоречить его роли поставщика резервной валюты», говорится в отчете о финансовой стабильности МВФ. Как известно, еще в 1970-х доллар перестал подкрепляться золотом, вместо этого используют госдолг. Американскую валюту используют как резервную большинство стран мира. Экономика растет и вместе с тем растет потребность в валюте.

Что будет с курсом доллара

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Чтобы выполнять свою роль, США должны постоянно наращивать дефицит платежного баланса. Но с другой стороны, чем выше «дыра», тем меньше доверие к доллару. Это противоречие экономисты называют «Парадоксом Триффина».

И в МВФ, и в ВЭФ считают, что вскоре другие валюты смогут претендовать на большую роль, потеснив доллар. «Евро и юань приобретут такую же важность, как и доллар США. Они все в большей степени отвечают мировому спросу на резервные валюты и безопасные активы», — говорится в отчете Всемирного экономического форума.

Альтернативой доллару могут в будущем стать, например, специальные права заимствования МВФ (SDR). Главное условие – новая резервная «валюта» не должна быть привязана к конкретной стране и золоту. Так как ни отдельное государство, ни драгоценный металл, не могут без проблем удовлетворить спрос.

Самое смелое предположение – появится новая электронная валюта, которую будут использовать государства. Но при этом действующие криптовалюты (к примеру, биткоин), выполнять эту роль не смогут. Они ничем не подкреплены, и никто не несет за них ответственность.





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