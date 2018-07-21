Доллар завоевывает новые высоты: курс валют в Украине на 21 июля 2018 года

09:02 | 21.07.2018

85

курс валют в Украине

Курс валют на 21 июля 2018 года, установленный Национальным банком Украины накануне, передает Бизнем.Медиа, стартовал со следующих показателей:

2647,2433 гривны за 100 долларов США

3067,6255 гривны за 100 евро

4,1837 гривны за 10 российских рублей.

Таким образом, курс доллара на 21 июля поднялся на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, до 26,47 гривен. Курс евро НБУ на 21 июля прибавил почти 14 копеек, поднявшись до 30,68 гривен. Российский рубль незначительно подешевел, сообщает ресурс Politeka.

Как сообщал ранее Бизнес.Медиа, Украине без поддержки Международного валютного фонда будет сложно финансировать бюджетные расходы и многие кредиты станут недоступны, а инфляция наберет головокружительную скорость.





Источник