Доллар за 70: почему он растет и как с этим жить

Россияне горько шутят, что с круглыми цифрами

стало легче переводить рубли в валюту

Доллар и евро после рекордного августовского роста все-таки преодолели круглые отметки в 70 и 80 рублей. Российская валюта попала в круговую засаду: на нее давят обещания будущих санкций от Европы и США, крупные инвесторы выводят деньги с российского рынка, а властям РФ нужен слабый рубль для исполнения бюджета.

Что нас ждет дальше, когда рост курсов отзовется на ценах внутри страны и почему при любом раскладе не стоит надеяться на снижение цен — мы расскажем вам обо всем, что вы боитесь знать.

Почему растут курсы?

Причин и для роста основных мировых валют, и для спада рубля сейчас много как никогда. В мире происходит вот что: альфа-экономики США и Китая перераспределяют свои денежные потоки, выводят их из развивающихся экономик (к ним относится и Россия) и в целом сокращают количество своих денег в свободном обращении. Например, снижают объемы дешевого кредитования, говорит председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов.

— Сейчас крупнейшие инвесторы выводят деньги из рискованных инструментов в преддверии ряда крупных решений в мировой экономике. Впереди у нас заседание ФРС США (оно пройдет 25–26 сентября. — Прим. ред.) по монетарной политике, а на этой неделе пройдет заседание Центрального банка Турции, на котором будут решать, что делать с лирой, которая сильно дешевеет в последние месяцы. Не то чтобы кризис в Турции сильно давил на мировую финансовую систему, но если власти его не купируют, он может запустить цепную реакцию проблем с национальной валютой в других странах. Все ждут, что предпримут турецкие власти в этой ситуации.

Павел Ефремов напоминает, что в эту пятницу состоится и заседание ЦБ РФ. На нем тоже будет решаться вопрос об изменении ключевой ставки, от которой зависят проценты по кредитам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты, и это отражается на россиянах как напрямую (через рост процентов по потребительским займам), так и через повышение кредитных издержек производства, которое неизбежно отражается на уровне цен. А это, в свою очередь, приводит к росту инфляции.

Мировая экономика затаилась и ждет новых сигналов от ФРС США

— Снижать ключевую ставку уже некуда, — считает глава «Нейвы». — Поэтому интрига в том, останется ли она на прежнем уровне (и это будет больше политическим решением, а не экономическим) или ее поднимут ради стабилизации экономики. Но есть нюанс: правительству сейчас не нужен сильный рубль. Ему нужно найти деньги на майские указы. А в текущей ситуации самое очевидное решение этой проблемы — продажа нефти за доллары и наполнение бюджета рублями. В целом сейчас положение России в мировой экономике таково, что мы не влияем ни на что, но на нас при этом влияют самые незначительные изменения извне.

Еще одна тотальная проблема рубля в том, что крупные держатели государственных облигаций России (они называются ОФЗ) начинают их массово продавать, говорит независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. Это связано с тем, что от новых санкций США все ждут в том числе запрета на операции американских компаний с российскими облигациями.

Государственные облигации — это один из способов привлечения денег в экономику страны, своего рода кредитование, только на макроэкономическом уровне. Они продаются на долгий срок (10–20 лет), по истечении которого их держатели получают процент за то, что вложились в государственную экономику. Чем стабильнее и предсказуемее экономика страны, тем ниже риск и ниже процент. В развитых государствах доходность облигаций может не превышать 3%. Сейчас доходность 10-летних российских ОФЗ достигает 9,2%, отмечает Калугин.

— До сих пор третьей частью наших облигаций примерно на 35 миллиардов долларов владели зарубежные покупатели — инвестиционные и пенсионные фонды всех стран мира, — поясняет аналитик. — Из этих инвесторов 8% — американские компании. Сейчас все они распродают эти бумаги, потому что боятся санкций на их владение. Облигации дешевеют, для 10-летних бумаг доходность 9,2% — это абсурд.

Настоящие евро и доллары уходят из России, а плюшевым и здесь хорошо

В такой ситуации российскому правительству было бы логично действовать решительно и запустить программу выкупа собственного долга в виде ОФЗ у паникующих инвесторов, считает Виталий Калугин. Это поможет стабилизировать курс рубля и принесет прибыль в долгосрочной перспективе.

Как рост валюты отразится на внутренней экономике и жизни людей?

Прямо сейчас обычный россиянин почувствует изменение курсов только в одном случае — если поедет за границу, отмечают эксперты. Цены внутри страны начнут меняться через 2–3 месяца, когда на них скажется подорожание импортных комплектующих в отечественном производстве, а на складах кончится импортная продукция, закупленная и завезенная в Россию по старым курсам.

— Доля импортных составляющих в производстве чего бы то ни было в России присутствует, поэтому цены вырастут неизбежно на все товары, — поясняет руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов. — Не будем сбрасывать со счетов желание компаний увеличить прибыль, объясняя рост цен повышением курса. В этом смысле цены на бензин, возможно, находятся в наибольшей зоне риска. Опять же импортозамещение в сельском хозяйстве и не только, к сожалению, стоит дороже, чем импортные аналоги, но это необходимые изменения для будущего экономики.

В первую очередь вырастут цены на продукты, в частности на мясные изделия, подорожают импортные автомобили, смартфоны, сложная бытовая техника, перечисляет Виталий Калугин. Павел Ефремов добавляет, что, хотя российские власти прилагали немало усилий для развития импортозамещения именно в сельском хозяйстве, оно все еще сильно завязано на импорте. Из-за границы ввозятся зерно, сырье, племенной материал. В целом эксперты считают, что на стоимость жизни россиян большее влияние окажет то, что происходит внутри страны: повышение НДС и цен на бензин и ожидаемый рост тарифов ЖКХ.

В промышленности, кроме компаний с высокой долей импортных комплектующих и технологий, рост курсов сильно повлияет на незавершенные инвестиционные проекты, говорит Виталий Калугин.

— Им надо оплачивать поставки дорогостоящего импортного оборудования по высоким курсам. В общем, страдают инвестиционные планы производителей. Почти всегда это — импортное оборудование.

С другой стороны, в выигрыше от ослабления рубля окажутся компании, занимающиеся экспортом энергоносителей и вооружения, и бюджет, уточняет Владимир Зотов.

Павел Ефремов обращает внимание на такую коллизию: с одной стороны, сейчас в России из-за слабой внутренней валюты очень выгодно размещать производство тем зарубежным компаниям, которые ведут основные расчеты в долларах и евро. Хороший момент, чтобы привлекать значительные производственные инвестиции, но — все упирается в санкции, которые отпугивают от России самых щедрых инвесторов.

Что сейчас делать? Скупать валюту или оставаться в рублях?

Есть золотое правило биржевых игроков: не покупать ничего, пока оно растет в цене. Оно справедливо и в ситуации с валютными курсами.

— Мой опыт подсказывает, что крупные игроки продают дешево купленные ранее доллары и евро именно миллионам паникующих частников, — говорит Виталий Калугин. — Так было в декабре 2014-го, а особенно нагрели толпу в январе 2016-го. Так что если вы храните сбережения в рублях — покупать доллар по 71 можно только в том случае, если вам паника подсказывает курс 100. Мне — не подсказывает. Нет фундаментальных причин. Накопления лучше держать в валюте, конечно, но если вы ее не купили раньше, лучше дождаться более вменяемых курсов. Типа 65 рублей за доллар.

Не лучший момент бежать за долларами, пока они растут в цене

Если спокойно оценить курсовые изменения за последние полтора года, можно увидеть, что рост курса доллара вполне компенсировался бы разницей ставок по рублевым и долларовым вкладам, указывает Владимир Зотов. Он поясняет, что, если бы гражданин полтора года назад открыл, например, рублевый и долларовый вклады одновременно, их прибыльность к настоящему моменту была бы приблизительно одинакова:

— Но, как правило, Капитан Очевидность в панике бросается в обменник, когда начинаются разговоры о том, что «все пропало» и нужно покупать валюту, и на этом, как правило, теряет. Что происходило уже не раз и точно произойдет снова.

Наивный вопрос: а если валюты подешевеют, цены снизятся?

Вряд ли. Всему виной экономический «эффект храповика», объясняет Владимир Зотов.

— Корпорации не будут снижать свою прибыль, если товар покупают по тем ценам, которые есть, но при этом у компании сокращаются издержки. Наиболее показательной, почти анекдотичной выглядела некоторое время назад как раз ситуация с ценами на топливо: когда падали цены на нефть, компании, чтобы снизить эффект снижения экспортных цен, поднимали цены на топливо, а в период роста опять же повышали цены, объясняя это увеличением себестоимости исходного сырья.

Когда валюта перестанет дорожать?

Самое сильное влияние на рубль оказывают экономические санкции против России, считает Владимир Зотов из УБРиР. Он приводит в пример ситуацию в апреле 2018 года, когда «осмысление» реального влияния санкций привело к резкому снижению валютных курсов. Виталий Калугин считает, что серьезное влияние на курс валют окажут решение турецкого ЦБ по лире и изменение цен на нефть.

— Если ЦБ Турции в четверг не повысит ставку, это обрушит лиру и даст негативный импульс валютам развивающихся стран типа аргентинского и мексиканского песо, ранда ЮАР и прочих, — прогнозирует Калугин. — В этой ситуации курс доллара и евро будет расти и дальше. Ну или цены на нефть начнут падать — они все-таки уже давно держатся на высоких значениях, и бесконечно это продолжаться не будет.

Директор по аналитике КИБ банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев считает, что девальвация рубля остановится, когда появится примерная ясность по санкциям США — какими бы радикальными они ни были. Самый радикальный вариант, который сейчас рассматривается — запрет на операции с новыми российскими ОФЗ без запрета на долларовые операции для некоторых российских госбанков.

Текст: Анатолий Ефремов

Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU; Станислав СОКОЛОВ, Дарья СЕЛЕНСКАЯ, Иван РЕЙЗВИХ





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