Доллар вырастет после выходных: НБУ установил новый курс валют — politeka.net

Курс валют в Украине на 17 февраля 2019 года: доллар вырастет после выходных, НБУ поднял курс на 9 копеек.

В воскресенье 17 февраля продолжает действовать тот же курс валют в Украине, который Национальный банк установил на пятницу:

100 долларов США – 2715.9961 гривны

100 евро – 3060.3844 гривны

10 российских рублей – 4.0816 гривны.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 17 февраля установлен на уровне 27,16 грн. Курс евро НБУ на 17 февраля составляет 30,60 грн.

Уже известно, что на понедельник 18 февраля Нацбанк установил такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2724.7894 гривны

100 евро – 3068.1129 гривны

10 российских рублей – 4.0849 гривны.

Курс валют в Украине на 17 февраля

В воскресенье 17 февраля действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 354614.03 грн

Серебро – 4262.76 грн

Платина – 214020.49 грн

Палладий – 382412.25 грн.

Официальные курсы других иностранных валют на 17 февраля 2019 года Нацбанк установил на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,05 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 34,79 грн

Швейцарский франк – 26,91 грн

Юань Китай – 4,00 грн

Йена Япония – 0,244 грн

Турецкая лира – 5,10 грн.

Курс валют в Украине на 17 февраля

Как сообщалось, был опубликован рейтинг Всемирного банка, Украина улучшила свои результаты в индексе качества государственного управления WGI. Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась, хотя все еще остается в отрицательной зоне. Согласно результатам Всемирного банка, этот показатель улучшился в 2017 году до минус 0,32. В 2016 году он составлял минус 0,43.

Хотя за весь период, в течение которого касательно Украины составляли подобный рейтинг, страна никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. В 2017-м Украина показала максимальный результат. Также поднялся и общий рейтинг среди 213 стран. За 2017 год он составил 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. Это означает, что Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.

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