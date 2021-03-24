Доллар воспользовался проблемами Европы | ProFinance.Ru

График индекса доллара интервалами в 60 минут

В среду доллар США приблизился к четырехмесячному максимуму, поскольку опасения по поводу третьей волны COVID-19 в Европе, потенциального повышения налогов в США и эскалации напряженности между Западом и Китаем снизили аппетит к риску.

Иена также укрепилась, а казначейские облигации США стали продаваться, в то время как акции Уолл-стрит и сырая нефть упали, поскольку инвесторы переоценили перспективы глобального роста.

Индекс доллара вырос до двухнедельного максимума 92,436 на азиатской сессии, приблизившись к четырехмесячной вершине 92,506, достигнутой ранее в этом месяце.

«Похоже, индекс настроен на то, чтобы протестировать верхний предел нового, более высокого диапазона 91-93, который, как мы думаем, сформируется в ближайшие недели», — написали стратеги Westpac в записке для клиента.

«Расширенные карантинные ограничения в Европе подорвали уверенность в синхронном восстановлении мировой экономики. Между тем, в ближайшие месяцы в США произойдет впечатляющий подъем на фоне активного распространения вакцин, стимулирующих выплат и возобновления экономического роста», — заявили они.

Евро упал до четырехмесячного минимума ниже 1,18355 доллара после того, как Германия продлила карантин и призвала своих граждан оставаться дома во время пасхальных праздников.

Беспокойство по поводу темпов восстановления после пандемии усилилось после того, как агентство здравоохранения США заявило, что вакцина AstraZeneca Plc могла содержать устаревшую информацию в своих данных.

Обращение к защитным активам получило дополнительный толчок, когда министр финансов Джанет Йеллен заявила законодателям, что в будущем потребуется повышение налогов для оплаты инфраструктурных проектов и других государственных инвестиций.

Йеллен давала показания Комитету по финансовым услугам Палаты представителей вместе с председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, который подтвердил, что ожидаемый краткосрочный всплеск инфляции будет временным.

Это помогло сдержать доходность казначейских облигаций США: в среду она впервые за неделю упала ниже 1,6%, продолжив откат от более чем годового максимума 1,7540%, достигнутого на прошлой неделе.

И Йеллен, и Пауэлл также должны выступить перед Банковской комиссией Сената в среду.

Санкции за нарушение прав человека в отношении Китая, введенные Соединенными Штатами, Европой и Великобританией, которые вызвали ответные санкции со стороны Пекина, усиливают обеспокоенность рынка.

Иена-убежище в целом выросла, а австралийский доллар, считающийся ликвидным показателем риска, в среду еще больше ослаб.

Австралийский доллар упал до 0,7595 доллара, уровня, невиданного с 5 февраля, и до 82,41 иены впервые с начала этого месяца.

Британский фунт ослаб до отметки 1,37050 доллара, что также является самым низким показателем с начала февраля.

Что касается криптовалют, биткоин упал ниже 54000 долларов, менее чем через две недели с момента достижения рекордного уровня в 61 781,83 доллара.

По словам Масафуми Ямамото, главного валютного стратега Mizuho Securities, сезонные факторы, вероятно, усугубят колебания курса валют, поскольку некоторые инвесторы фиксируют прибыль перед концом квартала и праздниками Пасхи.

«Основной сценарий для рынка, согласно которому мировая экономика восстанавливается после пандемического шока, остается в силе», — сказал он.

«Мы можем увидеть большую коррекцию в начале апреля, но после этого я ожидаю возобновления покупки рисковых активов», при этом больше всего выиграют сырьевые валюты стран с развитой экономикой, — сказал он.

Кевин Бакленд © 2021 Reuters

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