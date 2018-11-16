Доллар в Украине значительно подешевеет: прогноз аналитика

В Украине курс доллара до 23 ноября может опуститься к отметке в 27,6 грн/$ (по состоянию на 15 ноября — 27,8 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL сообщил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. ​»На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн/$», — прогнозирует эксперт.

Отметим, на прошлой неделе курс доллара снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,5%. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,905/27,925 до 27,760/27,780 (-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,84/28,09 до 27,76/28,02 (-0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

ВВП Украины в третьем квартале текущего года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщил Правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Этот показатель продолжил тенденцию постоянного экономического роста уже 11-й квартал подряд.

Отметим, что любой рынок, в том числе и валютный, зависит главным образом всего от двух показателей — спроса и предложения. Чем больше в Украине валюты, тем дешевле она стоит. Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, в Нацбанке прогнозируют: количество переводов в 2019-м снизится, так как сократится и количество трудовых мигрантов в Польшу.

В Украине курс доллара к концу 2018 года составит более 29 грн/$, говорится в обнародованном Министерством экономразвития и торговли прогнозе. В 2019-м в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн.





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