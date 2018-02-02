Доллар в Украине вышел из крутого пике

На сегодня, 2 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,86 грн;

1 евро – 34,72 грн;

10 российских рублей – 4,95 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился на две копейки после существенного падения. Финансовые аналитики ранее объяснили резкое падение курса сезонным факторами.

Курс евро вырос на четыре копейки. С понедельника европейская валюта подешевела на 78 копеек.

Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

В четверг, 1 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на три копеек в покупке и две в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,84/27,87 грн. Стоимость евро установилась на отметках 34,64/34,67 грн, понизившись на полкопейки. Сегодняшние торги еще не начались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты уверены, что в феврале курс доллара будет «откатываться». К слову, аналитики считают, что запланированное НБУ изменение методики расчета курса доллара не скажется на самой стоимости «зеленого».

Согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл.

При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания «подушки безопасности».

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу БигМака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни:





Источник